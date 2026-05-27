Retirarán la estatua gigante de Lionel Messi en India a seis meses de su inauguración; mirá lo que pasó

Una estatua gigante de Lionel Messi con el Mundial que obtuvo en Qatar 2022, erigida en India para conmemorar la visita del argentino el año pasado, está "balanceándose por el viento", por lo que va a ser retirada, declaró el miércoles a la AFP una autoridad de Calcuta.
La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.
La estatua fue inaugurada durante la llamada Gira GOAT de Messi por India en diciembre pasado.
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Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India
Foto: AFP
El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió a la AFP que la estatua no es segura: "Hemos observado que la estatua se balancea con el viento".
Este miércoles, unos operarios ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.
Commuters cross promotional posters and veiled statue of Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi, on the eve of his visit, in Kolkata on December 12, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks
La mega estatua de Lionel Messi en India
Foto: AFP
"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si la estatua se trasladará a otro lugar que se considere más seguro.
FUENTE: AFP