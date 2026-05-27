Retirarán la estatua gigante de Lionel Messi en India a seis meses de su inauguración; mirá lo que pasó

Una estatua gigante de Lionel Messi con el Mundial que obtuvo en Qatar 2022 , erigida en India para conmemorar la visita del argentino el año pasado , está "balanceándose por el viento" , por lo que va a ser retirada, declaró el miércoles a la AFP una autoridad de Calcuta.

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La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.

La estatua fue inaugurada durante la llamada Gira GOAT de Messi por India en diciembre pasado.

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El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió a la AFP que la estatua no es segura: "Hemos observado que la estatua se balancea con el viento".

Este miércoles, unos operarios ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.

Commuters cross promotional posters and veiled statue of Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi, on the eve of his visit, in Kolkata on December 12, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks La mega estatua de Lionel Messi en India Foto: AFP

"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si la estatua se trasladará a otro lugar que se considere más seguro.

FUENTE: AFP