Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / DETALLES

Cómo son los vehículos militares retenidos en Aduanas y qué dice el decreto ambiental que prohíbe su ingreso

Los Marruá adquiridos por el Ejército fueron diseñados para operaciones tácticas y sanitarias en terrenos adversos, pero no cumplen con los estándares de emisión exigidos por la normativa uruguaya sobre calidad del aire

27 de mayo de 2026 9:21 hs
ejercito2705

Los vehículos tácticos y ambulancias adquiridos por el Ejército Nacional que permanecen retenidos en Aduanas forman parte de una compra millonaria realizada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y quedaron envueltos en una discusión ambiental y regulatoria por incumplir con el decreto de calidad del aire aprobado en 2021.

Las unidades fueron fabricadas por la empresa brasileña Agrale y corresponden a vehículos Marruá diseñados para operaciones militares y sanitarias en condiciones extremas.

Entre ellos se encuentran los vehículos tácticos livianos Marruá “AM11 4×4”, pensados para tareas de reconocimiento, movilidad en terrenos adversos y misiones de apoyo táctico. También fueron adquiridas ambulancias Marruá “AM23 4×4”, adaptadas para rescate, evacuación y atención médica en zonas de difícil acceso.

Más noticias

Gobierno descarta decreto de excepción para liberar los 89 vehículos militares todoterreno retenidos en Aduanas

Justicia resolvió que niño de 5 años que fue encontrado deambulando por calles de Rivera vuelva con su madre

Embed - Vehículos tácticos y ambulancias Marruá

Cómo son los vehículos

Los Marruá “AM11 4×4” cuentan con un motor Cummins ISF 3.8 de 167 caballos de fuerza y un torque de 600 Nm, además de transmisión Eaton de cinco marchas y tracción integral 4×4.

Arribo-de-nuevos-vehiculos-tacticos-y-ambulancias-2-1024x683

El vehículo tiene un peso bruto total de 4.000 kilos, capacidad de carga de 750 kilos más posibilidad de remolque y una suspensión reforzada para operar en caminos irregulares y situaciones de exigencia táctica.

Arribo-de-nuevos-vehiculos-tacticos-y-ambulancias-5-1024x683

Por su parte, las ambulancias Marruá “AM23 4×4” fueron configuradas específicamente para operaciones sanitarias en campo y rescate en zonas de difícil acceso. Las unidades cuentan con espacio interno adaptado para el traslado de pacientes y equipamiento médico, además de sistemas de climatización e iluminación preparados para atención de emergencia.

Arribo-de-nuevos-vehiculos-tacticos-y-ambulancias-1-1024x683

La configuración de estas ambulancias también apunta a tareas de evacuación, estabilización y traslado de heridos en terrenos adversos, manteniendo condiciones de seguridad y operatividad fuera de rutas convencionales.

Arribo-de-nuevos-vehiculos-tacticos-y-ambulancias-6-1024x683

El decreto que frenó el ingreso

El problema surgió porque los vehículos no cumplen con los estándares de emisión previstos en el decreto de calidad de aire emitido el 4 de mayo de 2021 por el Ministerio de Ambiente junto con Transporte, Industria y Salud Pública.

La normativa establece límites máximos de emisión para distintas categorías de vehículos y fija condiciones obligatorias para la homologación e importación de unidades nuevas.

En particular, el artículo 42 determina que, luego de dos años desde la publicación del decreto, “se prohíbe la importación de vehículos automotores que no cumplan o no se encuentren homologados respecto del cumplimiento de los estándares de emisión”.

Además, la normativa también prohíbe comercializar vehículos cero kilómetro que no respeten esos estándares ambientales.

Las excepciones y el debate actual

El artículo 44 prevé excepciones para vehículos que ingresen al país “en forma transitoria”, por ejemplo para exhibiciones, competencias o proyectos experimentales vinculados a evaluación tecnológica.

Sin embargo, el decreto no menciona específicamente a los vehículos militares entre las excepciones contempladas.

Fuentes del gobierno confirmaron a El Observador que actualmente los vehículos continúan “trancados en Aduanas” y que la solución no será mediante un decreto de excepción, pese a que inicialmente se manejó esa posibilidad dentro del oficialismo.

Las mismas fuentes explicaron que el decreto fue prorrogándose en distintas ocasiones desde 2021 y que la última autorización especial se otorgó en 2025, en un contexto en el que seguían llegando vehículos que no cumplían con los estándares ambientales exigidos.

mamb_29

Las más leídas

Meteorólogos anunciaron cuándo se disiparán las nieblas y pronosticaron un nuevo frente frío en Uruguay

Federico Valverde llegó a Uruguay y habló de la pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo de mucha gente y el apoyo del club"

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

Gobierno descarta decreto de excepción para liberar los 89 vehículos militares todoterreno retenidos en Aduanas

Temas

vehículos Militares ejército decreto

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos