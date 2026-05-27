Cómo son los vehículos militares retenidos en Aduanas y qué dice el decreto ambiental que prohíbe su ingreso

Los vehículos tácticos y ambulancias adquiridos por el Ejército Nacional que permanecen retenidos en Aduanas forman parte de una compra millonaria realizada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y quedaron envueltos en una discusión ambiental y regulatoria por incumplir con el decreto de calidad del aire aprobado en 2021.

Las unidades fueron fabricadas por la empresa brasileña Agrale y corresponden a vehículos Marruá diseñados para operaciones militares y sanitarias en condiciones extremas.

Entre ellos se encuentran los vehículos tácticos livianos Marruá “AM11 4×4” , pensados para tareas de reconocimiento, movilidad en terrenos adversos y misiones de apoyo táctico. También fueron adquiridas ambulancias Marruá “AM23 4×4” , adaptadas para rescate, evacuación y atención médica en zonas de difícil acceso.

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Cómo son los vehículos

Los Marruá “AM11 4×4” cuentan con un motor Cummins ISF 3.8 de 167 caballos de fuerza y un torque de 600 Nm, además de transmisión Eaton de cinco marchas y tracción integral 4×4.

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El vehículo tiene un peso bruto total de 4.000 kilos, capacidad de carga de 750 kilos más posibilidad de remolque y una suspensión reforzada para operar en caminos irregulares y situaciones de exigencia táctica.

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Por su parte, las ambulancias Marruá “AM23 4×4” fueron configuradas específicamente para operaciones sanitarias en campo y rescate en zonas de difícil acceso. Las unidades cuentan con espacio interno adaptado para el traslado de pacientes y equipamiento médico, además de sistemas de climatización e iluminación preparados para atención de emergencia.

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La configuración de estas ambulancias también apunta a tareas de evacuación, estabilización y traslado de heridos en terrenos adversos, manteniendo condiciones de seguridad y operatividad fuera de rutas convencionales.

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El decreto que frenó el ingreso

El problema surgió porque los vehículos no cumplen con los estándares de emisión previstos en el decreto de calidad de aire emitido el 4 de mayo de 2021 por el Ministerio de Ambiente junto con Transporte, Industria y Salud Pública.

La normativa establece límites máximos de emisión para distintas categorías de vehículos y fija condiciones obligatorias para la homologación e importación de unidades nuevas.

En particular, el artículo 42 determina que, luego de dos años desde la publicación del decreto, “se prohíbe la importación de vehículos automotores que no cumplan o no se encuentren homologados respecto del cumplimiento de los estándares de emisión”.

Además, la normativa también prohíbe comercializar vehículos cero kilómetro que no respeten esos estándares ambientales.

Las excepciones y el debate actual

El artículo 44 prevé excepciones para vehículos que ingresen al país “en forma transitoria”, por ejemplo para exhibiciones, competencias o proyectos experimentales vinculados a evaluación tecnológica.

Sin embargo, el decreto no menciona específicamente a los vehículos militares entre las excepciones contempladas.

Fuentes del gobierno confirmaron a El Observador que actualmente los vehículos continúan “trancados en Aduanas” y que la solución no será mediante un decreto de excepción, pese a que inicialmente se manejó esa posibilidad dentro del oficialismo.

Las mismas fuentes explicaron que el decreto fue prorrogándose en distintas ocasiones desde 2021 y que la última autorización especial se otorgó en 2025, en un contexto en el que seguían llegando vehículos que no cumplían con los estándares ambientales exigidos.