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Una policía salvó la vida de una bebé convulsionando y con graves problemas respiratorios en Salto

La niña de siete meses llegó convulsionando a una seccional policial y una cabo decidió llevarla de inmediato al hospital en su vehículo particular

27 de mayo de 2026 8:04 hs
Seccional 4 Salto - Cindy Caballero

Seccional 4 Salto - Cindy Caballero

Una rápida intervención policial permitió asistir de urgencia a una bebé de siete meses que presentaba un grave cuadro respiratorio en Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

De acuerdo con el relato, una mujer de 27 años llegó hasta la Seccional 4ª con la niña en brazos y pidió ayuda urgente al señalar que la bebé estaba convulsionando.

Los efectivos constataron de inmediato la gravedad de la situación. De acuerdo al parte policial, la menor tenía severas dificultades respiratorias, falta de aire y un marcado estado cianótico.

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Ante la emergencia, la cabo Cindy Caballero resolvió trasladar de inmediato a la niña en su vehículo particular hacia la Emergencia Pediátrica del Hospital Regional Salto.

La bebé fue asistida por personal médico y quedó internada en observación y tratamiento. El diagnóstico primario fue de una “infección respiratoria alta”, según indicó la Policía.

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