Una policía salvó la vida de una bebé convulsionando y con graves problemas respiratorios en Salto

Una rápida intervención policial permitió asistir de urgencia a una bebé de siete meses que presentaba un grave cuadro respiratorio en Salto, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

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De acuerdo con el relato, una mujer de 27 años llegó hasta la Seccional 4ª con la niña en brazos y pidió ayuda urgente al señalar que la bebé estaba convulsionando.

Los efectivos constataron de inmediato la gravedad de la situación. De acuerdo al parte policial, la menor tenía severas dificultades respiratorias, falta de aire y un marcado estado cianótico.

Ante la emergencia, la cabo Cindy Caballero resolvió trasladar de inmediato a la niña en su vehículo particular hacia la Emergencia Pediátrica del Hospital Regional Salto.