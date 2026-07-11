BASF sugiere gestionar las malezas antes de la siembra para proteger el potencial de rendimiento

Adoptar medidas que permitan que el cultivo se desarrolle sin competencia de malezas , por ejemplo en trigo y cebada, es un manejo recomendado para proteger el potencial de rendimiento , se destacó desde BASF , compañía que aporta a los agricultores un producto óptimo para ello, Voraxor .

La agricultura intensiva mejoró los rendimientos por hectárea en Uruguay. Este manejo eficiente de los esquemas de doble cultivo y las rotaciones ajustadas hicieron posible que el país sea hoy un proveedor mundial de alimento de calidad, con el agro como uno de los pilares sólidos de la economía nacional, se expresó desde BASF, para darle marco a la mencionada recomendación.

En este camino de búsqueda de mejores rendimientos e innovaciones que favorezcan el manejo, anticiparse se vuelve clave , por eso BASF avanza con un planteo que cambia el paradigma: anticiparse y planificar un cultivo sin competencia y con una protección prolongada que beneficie el desarrollo hasta el macollaje .

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“Uno planifica la siembra de una manera y sabe que luego van a ir sucediendo cosas y que esa planificación va variando, se va desordenando de alguna manera, porque hay que enfrentar los desafíos que van surgiendo. Lo que propone Voraxor es ese orden, para que el cultivo tenga menos competencia temprana y se favorezca su potencial de rendimiento”, explica Manuel Pérez Ois, técnico de Desarrollo de Mercado de BASF .

Tras una consulta de El Observador, sobre el impacto en el rendimiento con base en los ensayos realizados por profesionales de BASF, complementó: "Las malezas pueden afectar el rendimiento de los cultivos disminuyendo sin duda en por lo menos el 50 % del mismo. El desarrollo inicial del cultivo sin competencia de malezas es clave para capitalizar la genética y el ambiente, sobre todo en los primeros 45 días cuando el cultivo, cuando aún es pequeño y compite poco por la luz y nutrientes del suelo. Una vez llegado a esos 45 días de nacido el cultivo comienza el período crítico de la formación de rendimiento, por eso lograr que el cultivo se desarrolle sin competencia es la clave, y esa es la función de Voraxor, el nuevo herbicida de BASF".

Voraxor permite que el cultivo se desarrolle sin malezas del grupo de hojas anchas en las primeras etapas capitalizando así las inversiones que ha realizado el agricultor Voraxor permite que el cultivo se desarrolle sin malezas del grupo de hojas anchas en las primeras etapas capitalizando así las inversiones que ha realizado el agricultor

Sobre si, dadas las experiencias, se percibe en los agricultores y en sus asesores profesionales un adecuado interés en el uso de estos desarrollos tecnológicos, consideró: "Sin lugar a duda hay interés y avidez por innovación de parte de los agricultores. Los productores agropecuarios han demostrado ser innovadores y estar dispuestos a invertir tanto en la adopción de técnicas como de tecnologías. En este caso, la tecnología aportada por BASF en Voraxor viene a complementar las soluciones que tienen los agricultores para producir con sustentabilidad en los siempre desafiantes escenarios. Desde BASF vemos que la productividad con sustentabilidad es la clave para que los agricultores se mantengan competitivos y trabajamos en equipo con ellos para proveerlos de herramientas que ayuden en ese propósito".

BASF es una empresa de innovación que trabaja con foco en proveer soluciones para que los agricultores puedan hacer cada vez mejor su trabajo, producir cada vez más de forma sustentable BASF es una empresa de innovación que trabaja con foco en proveer soluciones para que los agricultores puedan hacer cada vez mejor su trabajo, producir cada vez más de forma sustentable

El herbicida Voraxor

El objetivo, al utilizar este herbicida, es claro se señaló desde BASF: llegar al macollaje con una chacra limpia y ordenada, reduciendo la competencia temprana de malezas y favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos.

De este modo, se optimiza la implantación del cultivo y se sientan las bases para una producción más eficiente y sustentable.

Voraxor hace posible proteger el cultivo interviniendo durante la germinación de la maleza y reduciendo las eventuales aplicaciones de emergencia.

Esto sucede gracias a la combinación de dos ingredientes activos: Trifludimoxazin y Saflufenacil, que actúan inhibiendo la enzima responsable de la síntesis de clorofila (PPO), provocando que los tejidos se desequen rápidamente.

Aplicado hasta siete días antes de la siembra, ofrece un control eficaz de malezas de hoja ancha emergidas y una persistencia en suelo ajustada al período de control. Esto sumado a su seguridad para las rotaciones lo posicionan como una alternativa alineada con los desafíos actuales de la agricultura, donde productividad y sustentabilidad deben avanzar de manera integrada.

Este cambio de paradigma aporta, además, un enfoque de sustentabilidad integral en el manejo. Favorece el establecimiento de un ciclo productivo más eficiente dentro de un perfil que cumple con las regulaciones de los mercados exigentes y protege el rendimiento, impactando directamente en los resultados del negocio.

“Voraxor es una herramienta de última generación para el manejo de malezas en cereales de invierno. Combina innovación tecnológica, sustentabilidad y manejo preventivo, estableciendo un cambio en la forma de llevar adelante los controles de maleza: en lugar de combatirla cuando aparece, apostamos a establecer cultivos limpios desde el inicio” concluyó el referente de BASF.