Dos millones de evacuados en China a la espera del tifón Bavi

Cerca de dos millones de personas fueron evacuadas en China debido a la llegada del tifón Bavi , cuyos vientos y lluvias azotaron el sábado en Taiwán y también en varias islas japonesas, dejando sin electricidad a decenas de miles de hogares .

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El tifón tocará tierra en las primeras horas del domingo en la provincia oriental china de Zhejiang, donde más de 1,7 millones de personas fueron evacuadas de sus casas, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou.

Las clases, el trabajo, el transporte y las actividades al aire libre fueron suspendidas. Más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados en esta provincia.

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La población se preparaba reforzando el cierre de las tiendas con trozos de madera, y pegando cinta adhesiva en las ventanas .

Según la cadena de televisión estatal CCTV, se pronostican "lluvias excepcionalmente abundantes" tanto en Zhejiang como en Fujian, otra provincia del este del país donde fueron evacuadas más de 130.000 personas.

Más al norte, las fuertes precipitaciones obligaron a evacuar a más de 100.000 personas en Pekín, según el gobierno de la capital china. Otras 34.000 fueron desalojadas de zonas costeras de Shanghái.

Impactos en China, Taiwán y Japón

Antes de golpear el continente, el tifón Bavi alcanzó este sábado la vecina Taiwán con fuertes lluvias y vientos.

Más de 14.000 personas fueron evacuadas y muchos comercios cerraron sus puertas, mientras que cientos de vuelos fueron anulados y 170.000 hogares se quedaron sin luz en la isla.

"Todo el mundo tiene miedo del mal tiempo y se queda en casa, yo salí únicamente porque tengo pedidos", explica a la AFP la dueña de un restaurante de desayunos, que se hace llamar Tsai.

Foto: I-HWA CHENG / AFP

Pérdida de intensidad

Tras azotar Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi fue rebajado a la categoría de tifón.

Sus vientos máximos descendieron este sábado a 137 kilómetros por hora, con ráfagas que rozaban los 173 km/h, según informó la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA), al precisar que la tormenta estaba perdiendo intensidad.

No obstante, la institución alertó de "lluvias extremadamente torrenciales" en el norte de la isla y "olas peligrosas" que podrían alcanzar los 10 metros.

Bavi, que amenazaba con ser el tifón de mayor extensión de los últimos 30 años en Taiwán, ha visto reducido su radio de vientos fuertes a 350 kilómetros, subrayó.

En Japón, más de 18.000 hogares e instalaciones se quedaron sin energía en la isla meridional de Okinawa y decenas de vuelos fueron cancelados.

En Filipinas, deslizamientos de tierra y otros incidentes provocados por las fuertes lluvias mataron al menos a 18 personas, principalmente en la isla de Mindanao. De momento, decenas de puertos permanecen cerrados en el archipiélago.

El calentamiento de los océanos favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aporta más humedad, que puede traducirse en lluvias más intensas.

Los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros, según el servicio Copernicus de la Unión Europea.

Fuente: AFP