Qué ofrece la nueva SUV eléctrica con la que Omoda busca diferenciarse en Uruguay: diseño, tecnología y hasta 505 km de autonomía

La marca China, representada en Uruguay por Santa Rosa, presentó oficialmente la nueva OMODA E5 2027, un SUV 100% eléctrica con la que busca consolidar su estrategia de electrificación en el mercado local. El lanzamiento se realizó en Boulevard Punta Carretas, donde clientes, invitados y público general pudieron conocer por primera vez el nuevo modelo.

Con una propuesta que combina diseño, tecnología, seguridad y una autonomía de hasta 505 kilómetros, la marca apuesta a captar tanto a familias como a conductores que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

"Tenemos expectativas muy positivas porque es un producto nuevo, eléctrico, que responde a lo que hoy está demandando el mercado", afirmó Nicolás Felgueroso , gerente comercial de Omoda en Uruguay.

Para el ejecutivo, uno de los principales atributos del modelo es su estética, que busca diferenciarse de la oferta tradicional del segmento.

"Es un diseño que sale de lo común, muy rupturista. Creemos que es un modelo ganador no solo por cómo se ve, sino también por todo lo que ofrece en materia de eficiencia, desempeño, seguridad y autonomía", sostuvo.

La nueva OMODA E5 presenta una silueta de SUV con líneas fluidas, un frente minimalista y una propuesta estética orientada a quienes buscan un vehículo moderno.

Una SUV para un público amplio

Aunque el modelo tiene como principal público objetivo a las familias, desde la marca aseguran que su propuesta alcanza a un espectro mucho más amplio de consumidores.

"Es una SUV con un muy buen espacio interior y de baúl. Puede ser perfectamente un vehículo familiar, pero también creemos que su diseño va a atraer a un público más joven. Es un auto que se adapta a múltiples perfiles", explicó Felgueroso.

Las versiones de entradas ofrecen hasta 422 kilómetros, mientras que la variante Luxury Long Range alcanza los 505 kilómetros gracias a una batería de 60 kWh.

Seguridad, confort y tecnología

Consultado sobre los aspectos que más sorprenderán a quienes conduzcan la nueva E5, Felgueroso destacó tres pilares: el diseño, el desempeño y la seguridad.

"Es un vehículo muy agradable de manejar y muy seguro. Desde la versión de entrada incorpora siete airbags y, en las versiones más equipadas, suma hasta 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción", señaló.

Entre su equipamiento también se destacan una cámara panorámica de 540°, asiento del conductor con función de masaje y carga rápida mediante puerto CCS2, que permite recuperar del 20% al 80% de la batería en apenas 26 minutos.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 155 kW (208 hp) y 288 Nm de torque, además de tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport.

Una marca en plena expansión

Más allá del lanzamiento del nuevo modelo, Felgueroso remarcó el crecimiento que viene registrando OMODA a nivel internacional y adelantó que la marca continuará ampliando su gama de productos en Uruguay.

"En apenas tres años de vida alcanzó el millón de unidades vendidas en el mundo y la expectativa es vender otro millón durante el próximo año", afirmó.

El ejecutivo sostuvo que ese crecimiento responde a una combinación de diseño, innovación tecnológica y una política de precios competitivos.

"Estamos muy entusiasmados con la marca, con los productos que vienen y con la propuesta de valor que ofrecen", agregó.

La nueva OMODA E5 2027 ya está disponible en Uruguay desde US$ 26.990. Todas las versiones cuentan con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería.