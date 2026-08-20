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Nicolás Schiappacasse quedó libre tras desvincularse de Amazonas por incumplimiento salarial del club que ya había tenido problemas con Leo Coelho; mirá la nota de su representante

“Lamentamos profundamente haber llegado a esta instancia, especialmente considerando el compromiso de Nico con el club", señalaron los representantes del futbolista

20 de agosto de 2026 10:58 hs
Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil

Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil

La salida del atacante se dio “por justa causa” debido a que el club, en el que estaba desde marzo, no pudo cumplir con el pago de sus salarios.

Así lo comunicó Charrúa Sport, el grupo empresarial que encabeza Gerardo Vonder Putten, y que representa al delantero que llevaba 8 goles en 17 partidos.

Nicolás Schiappacasse celebra su primer gol con la camiseta de Amazonas en Brasil

Nicolás Schiappacasse celebra su primer gol con la camiseta de Amazonas en Brasil

“Informamos que Nicolás Schiappacasse se encuentra, desde el día de hoy, en condición de futbolista libre, luego de haber presentado la rescisión de su vínculo contractual con Amazonas FC por justa causa, debido al incumplimiento del Club en el pago de salarios pendientes”, dice la nota.

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El grupo empresarial también indicó cómo fueron las conversaciones con la institución. “Durante todo este proceso mantuvimos una actitud de diálogo y aguardamos hasta último momento una solución por parte de Amazonas, priorizando siempre al Club y respetando el vínculo construido durante estos meses. En la reunión mantenida con el Presidente, se nos manifestó que el Club no contaba actualmente con los recursos para regularizar la situación y que el jugador quedaba en libertad de tomar la decisión que considerara correspondiente”.

“Lamentamos profundamente haber llegado a esta instancia, especialmente considerando el compromiso de Nico con el Club, donde se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros, dirigentes y aficionados”, destacaron.

De esta forma, Schiappacasse está en libertad para evaluar las diferentes opciones que puedan surgir para continuar su carrera profesional.

“Agradecemos a Amazonas FC por lo vivido durante este período y, principalmente, a todas las personas que siempre acompañaron y respetaron a Nico”, señalaron desde Charrúa Sport.

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