Nicolás Schiappacasse quedó libre tras desvincularse de Amazonas por incumplimiento salarial del club que ya había tenido problemas con Leo Coelho; mirá la nota de su representante

El delantero uruguayo Nicolás Schiappacasse es jugador libre luego de desvincularse de Amazonas FC , el equipo de la Segunda división de Brasil que había tenido problemas con el ex Peñarol Leo Coelho , quien también dejó la institución este año.

La salida del atacante se dio “por justa causa” debido a que el club, en el que estaba desde marzo, no pudo cumplir con el pago de sus salarios.

Así lo comunicó Charrúa Sport, el grupo empresarial que encabeza Gerardo Vonder Putten , y que representa al delantero que llevaba 8 goles en 17 partidos.

“Informamos que Nicolás Schiappacasse se encuentra, desde el día de hoy, en condición de futbolista libre, luego de haber presentado la rescisión de su vínculo contractual con Amazonas FC por justa causa, debido al incumplimiento del Club en el pago de salarios pendientes”, dice la nota.

El primer gol de Nicolás Schiappacasse en su regreso al fútbol, en un club de Brasil al que le dio la victoria; mirá el video

El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

El grupo empresarial también indicó cómo fueron las conversaciones con la institución. “Durante todo este proceso mantuvimos una actitud de diálogo y aguardamos hasta último momento una solución por parte de Amazonas, priorizando siempre al Club y respetando el vínculo construido durante estos meses. En la reunión mantenida con el Presidente, se nos manifestó que el Club no contaba actualmente con los recursos para regularizar la situación y que el jugador quedaba en libertad de tomar la decisión que considerara correspondiente”.

“Lamentamos profundamente haber llegado a esta instancia, especialmente considerando el compromiso de Nico con el Club, donde se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros, dirigentes y aficionados”, destacaron.

De esta forma, Schiappacasse está en libertad para evaluar las diferentes opciones que puedan surgir para continuar su carrera profesional.

“Agradecemos a Amazonas FC por lo vivido durante este período y, principalmente, a todas las personas que siempre acompañaron y respetaron a Nico”, señalaron desde Charrúa Sport.