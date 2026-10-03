Burkina Faso, rival de este sábado de la selección Argentina, llegará apenas seis horas antes del partido

La selección Argentina afronta su segundo amistoso en este fecha FIFA con su encuentro hoy sábado por la noche ante Burkina Faso , que llegará al suelo argentino apenas seis horas antes del compromiso ya que tuvo problemas en el vuelo y estuvo varado en Marruecos desde el jueves por la tarde.

Desde la Federación Burkinesa de Fútbol comunicaron problemas en su viaje a Buenos Aires y confirmaron que, a pesar de que debían llegar a suelo argentino el 30 de septiembre, el avión finalmente partió desde Casablanca en las primeras horas de la madrugada y se estima su arribo a Ezeiza para las 15:30 .

Según informó la Federación, cuando ya debía estar entrenándose en suelo argentino, el plantel todavía se encontraba en Casablanca, Marruecos, como consecuencia de una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión" .

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Según indicaron en el mismo comunicado, el viaje se suponía que se llevaría adelante el miércoles 30 de septiembre, pero el plantel pasó dos días varado en territorio marroquí .

Burkina Faso llegará sobre la hora para enfrentar a la selección Argentina

Lo cierto es que tras todos los contratiempos, el plantel (tendría algunas modificaciones) se encuentra rumbo a Buenos Aires y pisará la pista del Aeropuerto de Ezeiza a alrededor de las 15:30 de cara al compromiso pautado para las 21:00 horas.

Con apenas tiempo suficiente para los trámites de rigor y el desplazamiento hasta el estadio Monumental, será una incógnita saber cómo llegarán para afrontar el duelo ante la selección subcampeona del mundo.