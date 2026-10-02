La Unidad B11 del Complejo Habitacional de Palmar , la cual la Intendencia de Soriano ya tiene la anuencia para entregar a Matías Valdez por 15 años, se encuentra "en estado no habitable por falta de mantenimiento" aunque no presenta problema estructural de ningún tipo, según el expediente que llegó a la Junta Departamental.

Este órgano legislativo autorizó a la comuna a que pueda darle la propiedad al artista por este plazo de tiempo a cambio de US$ 5.000 y la realización de un show en esta localidad. La resolución fue criticada por el Frente Amplio , que votó en contra . Si bien ahora el ejecutivo departamental tiene el permiso para hacer el arrendamiento, este todavía no se ha concretado .

Por su parte, desde el oficialismo sorianense enviaron este viernes a El Observador videos de cómo se encuentra hoy la casa en cuestión . Las refacciones que se le realicen a la vivienda no corren por parte de la intendencia , aclararon desde la comuna.

Intendencia de Soriano en la mira: taller que facturó US$ 1 millón está en un campo del suplente de Besozzi; FA y PC critican "bloqueo" a la auditoría

Junta de Soriano otorgó a Matías Valdez vivienda de complejo de Palmar por 15 años a cambio de US$ 5.000 y realización de un show

El expediente que llegó a la Junta reveló que la Unidad B11 necesita obras de mantenimiento en el exterior y en el interior . "Su estado estructural es muy bueno no requiriendo de intervenciones en este sentido", agrega el documento.

Así está hoy la casa que la Junta de Soriano autorizó arrendarle a Matías Valdez por 15 años en Palmar

En el exterior de la vivienda se necesita "extracción de vegetación, reparación e impermeabilización de azotea, acondicionamiento de las aberturas con colocación de vidrio o sustitución de las mismas y pintura exterior en sector revocado". Por otra parte, puertas adentro, detalla que los pisos "se encuentran todos sanos y en buen estado" y señala otras reparaciones que necesita.

Así está hoy la casa que la Junta de Soriano autorizó arrendarle a Matías Valdez por 15 años en Palmar

El pedido de acceder a la vivienda fue hecho por el propio Matías Valdez al intendente Guillermo Besozzi y fue el jefe comunal quien trasladó la solicitud de adjudicación al órgano legislativo. Allí fue aprobado con los 16 votos del Partido Nacional y cuatro del Partido Colorado, mientras que los once ediles del Frente Amplio se opusieron. Estas casas eran de la UTE y fueron cedidas en comodato a la comuna de Soriano, según confirmaron ediles del oficialismo y la oposición.

Por este caso, llegó una denuncia por posible irregularidad a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), informó en primera instancia TV Ciudad y confirmó El Observador.

El pedido de Matías Valdez para acceder a la casa de Palmar y la respuesta del intendente

Matías Valdez quiere cantar con Morat Martín Pereira / Premios Graffiti

El cantante envió una carta al intendente Besozzi con la solicitud de adjudicación a la vivienda. "En repetidas oportunidades hemos contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias generando convocatorias masivas, promoción turística, movimiento económico local y fortalecimiento del tejido social", justificó el cantante.

El intendente Besozzi, en tanto, envió otra carta a la Junta en la que solicitó la anuencia para adjudicar la vivienda. "La Secretaría de Turismo informó favorablemente respecto de la solicitud, destacando que la elección de Palmar por parte de una figura artística de reconocida proyección nacional e internacional constituye un elemento que contribuye al fortalecimiento del posicionamiento turístico del destino", escribió el jefe comunal.

El edil del Partido Nacional de este departamento, Marcelo Arballo, contó que hubo renovación de alquileres de estas casas en las mismas condiciones, también por US$ 5.000 por 15 años. El edil del Frente Amplio, Diego Guevara, confirmó esta renovación de contratos de alquiler por el mismo monto que se le pidió al cantante para la adjudicación.

El opositor contó que hizo un pedido de informes en el que encontró que fueron unas 316 las viviendas que llegaron en comodato a la Intendencia de Soriano desde la UTE. Del misma fuente, señaló que son 268 las casas que está ocupadas "por algún convenio con institución pública o arrendadas" a la intendencia. Hay otras 28 viviendas "en condiciones de ser adjudicadas" y otras 20 más "con destino turismo".