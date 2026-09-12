Intendencia de Soriano en la mira: taller que facturó US$ 1 millón está en un campo del suplente de Besozzi; FA y PC critican "bloqueo" a la auditoría

El arreglo de los vehículos municipales volvió a poner el foco del Frente Amplio en la gestión de la Intendencia de Soriano del blanco Guillermo Besozzi, imputado y sobreseído durante el periodo pasado por una investigación sobre corrupción.

En este caso, la cuestión versa sobre los talleres privados que la intendencia contrata para reparar los 235 vehículos municipales. Tal como informó El Observador la semana pasada , desde la oposición se cuestiona el monto destinado a los 38 talleres privados —pese a que la comuna asegura que priorizan la reparación en el taller municipal— y especialmente la preferencia que se le da a algunos talleres sobre otros.

El foco está principalmente en un taller, el de José Zubiaurre, el más elegido por la intendencia, que en cinco años y medio (enero 2021 a julio 2026) realizó 1.535 reparaciones , incluidas 96 a un mismo vehículo. En ese tiempo facturó cerca de US$1 millón de la comuna.

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En los pedidos de informes que respondió la intendencia se mencionan dos direcciones distintas para este taller: Ferrería 1029 y Zapicán 405. Si bien ninguna casa de Mercedes tiene esa dirección, ambas calles se cruzan y, según constató El Observador, esa numeración corresponde a una vivienda abandonada en una esquina (imagen de portada).

Entonces, ¿dónde está el taller de Zubiaurre? En el kilómetro 3 de la ruta 14, en la zona del paraje Bequeló, junto a la cañada El Boticario, según corroboró El Observador en la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

Ese predio pertenece a Raúl Bruno, edil del Partido Nacional y primer suplente de Guillermo Besozzi en la intendencia, según confirmó el periodista Eduardo Preve a raíz de un certificado registral del padrón.

En diálogo con El Observador, Besozzi aseguró que “es todo mentira”, que Bruno “nunca le alquiló a ese tallerista”, sino a otra persona llamada Marcelo Matturo. “No sé qué arreglo tiene él (Matturo) con el tallerista. Bruno jamás le alquiló al tallerista”, dijo el intendente.

El certificado registral confirma que desde hace 22 años Bruno le alquila a Matturo el predio para explotación agrícola ganadera. En el lugar funciona un taller de camiones.

Bruno realizó un descargo este jueves en la radio local Ruta 21, en la que dio a entender que Matturo subarrienda el predio al taller mecánico de Zubiaurre.

“Tengo una chacra que compró mi padre hace 71 años. En 2004 papá la alquiló a un productor rural. Falleció en 2010 y le volvimos a hacer contrato al productor rural. Lo que haga el productor rural… hace 25 años no piso la chacra, no tengo contacto con más nadie. Tratan de sembrar dudas y mentiras, tengo la conciencia tranquila. No tengo relación con más nadie que con el productor rural”, dijo Bruno.

Además, aseguró que no conoce ni tuvo trato con Zubiaurre: “Al del taller no lo conozco, nunca lo vi en mi vida”. Sin embargo, Bruno y Zubiaurre han compartido algunos eventos, como la firma de un convenio del club Sudamérica —que preside Zubiaurre— y la inauguración de una cancha del mismo club.

De azul en primera fila, el responsable del taller José Zubiaurre y de camisa el edil Raúl Bruno Crédito: Instagram Todo Mercedes

De negro, el responsable del taller José Zubiaurre y de blanco el edil Raúl Bruno Agesor

¿Bloqueo o formalidad?

El lunes pasado estaba previsto que se votara la derivación del caso al Tribunal de Cuentas para que hiciera una auditoría sobre los gastos de la comuna en los talleres privados. El Frente Amplio contaba con los 11 votos necesarios en la Junta Departamental y había presentado una moción para que el tema integre el orden del día.

Sin embargo, la moción fracasó.

El edil Bruno, propietario del predio cuestionado, hizo notar a la presidenta de la Junta, la nacionalista Nilda Costa, que una de las 11 firmas que tenía la moción era de un edil suplente. Costa puso a consideración del plenario una moción de orden y el Partido Nacional —que es mayoría— definió que el tema no integraría el orden del día.

“Fue un tema de formas. Eso no es válido. Que cumplan con las normas y en la próxima sesión ordinaria, subsanado, se vuelva a poner de vuelta arriba de la mesa”, dijo Bruno en la radio citada.

Sin embargo, tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado están en desacuerdo y explicaron que, para que un tema ingrese al orden del día alcanza con que un edil firme la moción. A su entender, no debió ser descartado el asunto, pues contaba con 10 firmas válidas.

“El bloqueo surge siempre de la misma figura, Bruno”, cuestionó el coordinador de la bancada del FA, Damián Alonso, en diálogo con El Observador.

“Fue un error de forma por parte de la presidenta. No hay ningún requerimiento que indique que ese planteo tenía que venir con las 11 firmas”, dijo Andrés Centurión, edil del Partido Colorado.

El curul colorado dijo que “no acusa a nadie”, pero que “no está de más que haya una auditoría del TCR”.

“El Partido Nacional está intentando bloquear la solicitud, a mi entender de manera equivocada. El Frente Amplio intenta que prospere. Nosotros hubiéramos acompañado la votación. No nos vamos a prestar al juego de andar bloqueando controles, que es para lo que estamos los ediles en definitiva”, dijo Centurión.

Alonso indicó que el caso volverá a ser puesto a consideración de la Junta en la próxima sesión ordinaria, el 21 de setiembre.