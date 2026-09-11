Heredero celeste: el orgullo de Miska Gargano porque su hijo Matías Gargano fue convocado a la selección uruguaya sub 16 de Álvaro Fernández

El apellido Gargano vuelve a vestir la camiseta celeste. Matías Gargano, futbolista juvenil de las divisiones inferiores de Montevideo City Torque, hijo de Walter Gargano, fue convocado en las últimas horas a la selección uruguaya sub16, dirigida por Álvaro Fernández, categoría que se encuentra iniciando su preparación de cara al Campeonato Sudamericano sub 17 de 2027.
Matías Gargano defendiendo a Montevideo City Torque en sus divisiones menores
La citación no pasó desapercibida por la rica historia deportiva que porta en su linaje. Matías es hijo del Mota Gargano, referente de la celeste que integró el plantel campeón de la Copa América 2011 en Argentina -último título continental obtenido por el combinado mayor de Uruguay hace ya 15 años-, además de ostentar una destacada trayectoria a nivel local tras consagrarse tres veces campeón uruguayo con Peñarol y dos con Danubio, además de obtener la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana con Napoli.
El orgullo de Miska Gargano, su mamá, por la convocatoria a la selección uruguaya
La noticia generó una enorme emoción familiar, especialmente en su madre, Miska Gargano, quien compartió su alegría a través de las redes sociales.
Con una publicación en Instagram, le dedicó un sentido mensaje de aliento: "No puedo estar más orgullosa de vos, amor. FELICIDADES @maatigargano".
Aquí se puede ver su posteo:
El orgullo de Miska Gargano por la convocatoria a la selección uruguaya sub 16 de su hijo Matías Gargano
De esta manera, el joven mediocampista da un paso fundamental en su incipiente carrera futbolística, comenzando a escribir su propio camino en el complejo trayecto de las selecciones juveniles uruguayas y revalidando una tradición familiar marcada por el éxito.