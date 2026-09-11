La decisión de Peñarol tras la quita de puntos por sus hinchas ante Nacional: contrató a un comisario de la Policía que fue director de centros penitenciarios

El consejo directivo de Peñarol tomó una importante determinación en las últimas horas y la comunicó este viernes por la mañana luego de lo que fue el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de quitarle un punto en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual el pasado miércoles, luego de lo que fueron los graves incidentes a la salida del clásico que el club perdió 1-0 ante Nacional el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo.

Al valor de la UR de setiembre, esa multa asciende a $ 288.516 .

Esto determina que desde 1994, Peñarol perdió 41 puntos por distintos desmanes e incluso homicidios de sus hinchas, y que en el siglo XXi, lleve 32 unidades, siendo muy superior en ese rubro a Nacional y Cerro, tal como se informó en Referí.

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Durante el clásico, la hinchada de Peñarol lanzó proyectiles al campo de juego, entonó cánticos celebrando muertes, encendió bengalas y hasta exhibieron un ataúd con los colores de Nacional y el nombre de un barra tricolor asesinado en un enfrentamiento entre ambos bandos.

Terminado el partido, parte de la barra de Peñarol se enfrentó con la Guardia Republicana atacándola con piedras, palos, puertas, rejas y hasta con una torta de bengalas, la cual fue usada como un arma para efectuar disparos.

Además, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, denunció que la barra de Peñarol había construido una pieza clandestina en la Tribuna Cataldi escondiendo ahí banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

La contratación de Peñarol

Peñarol informó este viernes de una contratación especial debido a lo que aconteció en el Estadio Campeón del Siglo ante Nacional el pasado 30 de agosto.

El club informó lo siguiente: "Gustavo De los Santos fue contratado por Peñarol para realizar un informe y posterior proyecto de mejora de toda el área de Seguridad del Club".

Y continúa: "Comenzará a trabajar, hoy (este viernes), en un primer análisis que luego presentará al consejo directivo de la Institución. Trabajó en la Policía durante más de 30 años y alcanzó el grado de Comisario General".

Según informó el club aurinegro, "cuenta con experiencia en gestión de recursos humanos, logísticos, financieros, planificación, implementación de proyectos, conducción de equipos, resolución de conflictos y elaboración de informes de gestión".

"Fue director de centros penitenciarios del país. Comenzó en el Penal de Libertad y dirigió la cárcel de las Rosas y el Comcar. Fue subdirector administrativo del INR, donde su perfil y trabajo siempre ha sido resolver conflictos, trabajar con perfiles complejos y búsqueda de soluciones integrales", finalizó el informe del club.

La intención de Peñarol es que esta persona rentada junto a un grupo, no solo trabajen en lo ocurrido en los desmanes graves del clásico del pasado 30 de agosto, sino también en un plan a futuro.