Salud Pública registró octava muerte por meningococo en lo que va del año: se trataba de una niña de tres años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró la octava muerte por meningococo en lo que va del año, en este caso se trató de una niña de tres años de Soriano, quien había fallecido en agosto en el Hospital Pereira Rossell.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los recientes análisis constataron que la menor de edad había contraído esta bacteria, confirmaron desde la cartera a El Observador. En este caso particular se trata del serogrupo W del microbio. En julio, después de la muerte de una niña de 11 años, la directora de Inmunizaciones de Salud Pública Catalina Pírez había afirmado que era el serogrupo C el que más circulaba en ese momento.

Hasta el momento se han registrado 30 casos de enfermedad, informó en primera instancia Telenoche de Canal 4. La niña de 11 años que murió en julio asistía a la Escuela N° 102 del barrio Ituzaingó, por lo que se montaron operativos de higiene y vacunación en este centro educativo y sus aledaños. Esta escuela ya había tenido otro estudiante con la enfermedad dos meses antes.

A finales de mes pasado, el MSP anunció la apertura de cupos de vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15 años.