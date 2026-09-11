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Salud Pública registró octava muerte por meningococo en lo que va del año: se trataba de una niña de tres años

La menor de edad era de Soriano y murió en agosto en Hospital Pereira Rossell; los recientes análisis indicaron que tenía esta bacteria

11 de septiembre de 2026 10:24 hs
Hospital Pereira Rossell
Foto: Difusión ASSE

El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró la octava muerte por meningococo en lo que va del año, en este caso se trató de una niña de tres años de Soriano, quien había fallecido en agosto en el Hospital Pereira Rossell.

Los recientes análisis constataron que la menor de edad había contraído esta bacteria, confirmaron desde la cartera a El Observador. En este caso particular se trata del serogrupo W del microbio. En julio, después de la muerte de una niña de 11 años, la directora de Inmunizaciones de Salud Pública Catalina Pírez había afirmado que era el serogrupo C el que más circulaba en ese momento.

Hasta el momento se han registrado 30 casos de enfermedad, informó en primera instancia Telenoche de Canal 4. La niña de 11 años que murió en julio asistía a la Escuela N° 102 del barrio Ituzaingó, por lo que se montaron operativos de higiene y vacunación en este centro educativo y sus aledaños. Esta escuela ya había tenido otro estudiante con la enfermedad dos meses antes.

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A finales de mes pasado, el MSP anunció la apertura de cupos de vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15 años.

El objetivo final de las autoridades sanitarias es alcanzar la inmunidad contra el meningococo en la población de 2 a 18 años, luego de una detección de un aumento inusual de casos en 2026.

Además, la ministra Cristina Lustemberg insistió en que los niños de 2, 4 y 15 meses sean vacunados contra el meningococo de tipo B, que ya tienen la inyección prevista en el esquema de vacunación.

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