El importante cambio ofensivo que suma Diego Aguirre en Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura: el regreso de Javier Cabrera y otro que se apronta

Peñarol se apronta para jugar este domingo a la hora 19.30 ante Albion su primer partido sin su público y fuera del Estadio Campeón del Siglo luego de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de quitarle un punto para el Torneo Clausura y la Tabla Anual por los graves incidentes ocurridos en la salida del clásico que perdió ante Nacional por 1-0 en su escenario el 30 de agosto. En tanto, según informó una fuente a Referí, Diego Aguirre regresará al equipo titular a Javier Cabrera.

Los carboneros jugarán ante el equipo pionero que necesita sumar unidades de manera urgente, debido a que bajó mucho en la tabla y corre ahora cierto riesgo de sufrir por el descenso.

El Cangrejo Javier Cabrera será titular en Peñarol contra Albion este domingo por la fecha 6 del Torneo Clausura en el Estadio Centenario.

Según confió la citada fuente a Referí, el futbolista, quien no estuvo siquiera entre los convocados el pasado sábado en la victoria 4-0 sobre Danubio en Jardines del Hipódromo por precaución, no solo retornará a la convocatoria, sino que será titular.

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jugará una vez más como extremo por derecha y Diego Aguirre define en estas horas quién sale del equipo en su lugar, aunque todo apunta a que lo haría Leandro Umpiérrez, autor de dos tantos ante los danubianos.

Pero además de su regreso, se pudo saber que el delantero Facundo Batista, quien salió lesionado en el partido contra Atenas de San Carlos que igualaron 2-2 por la segunda fecha del grupo de la Copa AUF Uruguay, volverá a la convocatoria pero no para este encuentro, sino para el de la próxima etapa del Torneo Clausura, la 7, cuando Peñarol visite a Cerro a puertas cerradas en el Estadio Luis Tróccoli.

En tanto, como informó Referí, los otros dos lesionados ante Atenas de San Carlos, Diego Laxalt y Luis Angulo, tienen para más de un mes de recuperación luego de sufrir importantes desgarros.