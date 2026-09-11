Mercado ganadero: trancazo de precios y freno en los negocios para los vacunos gordos

En el mercado ganadero se confirmó el ajuste de precios propuesto por la industria para los vacunos gordos , pero no en la proporción planteada días atrás, con bajas que en algunos casos llegaba hasta US$ 0,40 por kilo frente a la semana anterior.

La propuesta actual ronda los US$ 5,80 por kilo para el novillo, US$ 5,40 el kilo para la vaca y la vaquillona está pareja con el novillo en el eje de US$ 5,75 a US$ 5,80 por kilo, unos US$ 0,20 por debajo de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del lunes pasado.

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La industria frigorífica quita el pie del acelerador y pone un freno a la suba del precio ganado gordo

“La industria salió muy agresiva. Los productores no estaban convalidando esos valores y a partir del miércoles, que la industria se posicionó en valores algo por encima, se vienen concretando negocios en algunas categorías”, comentó José Manuel Rodríguez, director de Agro Consignas.

Las entradas siguen ágiles, alrededor de una semana.

Faena de vacunos ajustada

Los frigoríficos ajustaron el volumen de faena ante una disparada de precios que no le aseguraba poder hacerse de los ganados.

La semana pasada ingresaron 40.225 vacunos, el mayor volumen en las últimas cinco semanas, previo al cierre temporal de varias de las plantas más importantes, como Las Piedras y Frigorífico Tacuarembó, además de La Caballada, PUL y BPU.

La pulseada está dada entre la corrección a la baja planteada por la industria y la retracción de la oferta ante este ajuste.

“Lo que viene ayudando a que esa baja tan brusca no se consolide es que hay muy poca oferta, eso equilibra un poco la balanza”, apuntó el operador.

“Estamos en un punto de inflexión. Los negocios se van a ir haciendo en la medida que el mercado logre tener una estabilidad, siempre hablando que estamos dentro de valores excelentes”, sostuvo.

Algunos productores optan por postergar las ventas, a la espera de ver cómo responde el mercado una vez que la industria vuelva a operar prácticamente al 100%.

Para Rodríguez, la normalización de la actividad generará una mayor fluidez y una eventual tonificación de los precios.

Aquellos productores que cuentan con disponibilidad forrajera prefieren aguantar los animales y esperar la reactivación de las plantas frigoríficas antes de concretar nuevas ventas.

“Creo que van a haber 10 o 15 días con muy pocos negocios y más que nada con productores en una situación forrajera cómoda, a pesar de que los verdeos están con poco piso y no están al 100%”, dijo.

Exportaciones: precio alto y sostenido

Algo atípico, consideró el operador, es que este ajuste se está dando en un contexto de precio de exportación que no ha variado y se sostiene arriba de US$ 6.000 por tonelada, al tiempo que no hay oferta de ganado de pasto y se mantiene la fuerte demanda desde el exterior por carne vacuna, en las puertas de la primavera.

“Este rubro cambió muchísimo, lo que es zafra y post zafra ya dejaron de ser puntos donde sabíamos lo que iba a pasar. No hay nada dado para que el mercado tenga una corrección de 30 o 40 centavos”, consideró el director de Agro Consignas.

El precio de exportación de la carne vacuna fue de US$ 6.219 por tonelada en los últimos 30 días, confirmando su cuarta semana consecutiva arriba de US$ 6.000 en el promedio móvil.

Reposición: ajuste moderado

En el mercado de reposición, el ajuste del gordo ha tenido un impacto moderado, principalmente en el posicionamiento de compradores y vendedores y en la selectividad de los ganados.

“Quienes van a reponer lo hacen en función de los valores del ganado gordo que vienen recibiendo. La demanda no paró de comprar, pero sí está ofreciendo valores que intentan adecuarse a los que están siendo propuestos por la industria. O se ponen más selectivos”, consideró.

En los corrales hubo un ajuste de valores que también se consolidó y una moderación del ritmo de las cargas, atado a la demanda industrial: “Si no pueden sacar animales tampoco pueden ingresar”, expuso.

Hay disparidad de precios, de entradas y algunos corrales estuvieron sin operar esta semana.

La exportación en pie está activa, con llegada de barcos para cargar ganado en los próximos días y valores estables.