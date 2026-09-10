Arranca la exposición agropecuaria, ¿qué se puede hacer el día del estreno en el predio de la ARU?

La exposición agropecuaria organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , titulada Expo Rural del Prado 2026 , comenzará este viernes 11 y quedará formalmente inaugurada con un acto que se realizará desde la hora 14, en el Galpón de Ventas , instancia para la que se anuncian algunas sorpresas.

Para estrenar la 121ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial, realizarán oratorias el presidente de la gremial anfitriona, Rafael Ferber; el director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Habrá, como ha sido habitual en los últimos años y como parte del acto inaugural, un homenaje a mujeres destacadas en el sector agropecuario y en la sociedad, una iniciativa denominada "Las Rurales", en cuyo marco habrá además otros reconocimientos.

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El ingreso de público al predio de exposiciones quedará habilitado a la hora 9 y se podrá acceder hasta las 20:30, dado que luego seguirán las actividades, especialmente las propuestas del rubro gastronómico y los espectáculos.

Las entradas cuestan desde $ 260 a $ 450, hay venta anticipada en expoprado.com y Abitab y cada día de la exposición hay expendio en las boleterías linderas a los accesos por José Buschental, Lucas Obes y Atilio Pelossi.

Por la noche, como es tradicional, desde las 20 funcionará el espacio Plaza Prado con espectáculos que exigen el pago de una entrada independiente, a la venta en forma anticipada en el sitio web de la ARU y en Abitab.

Este año en la exposición participarán unos 2.000 animales de más de 60 razas, habrá unos 650 expositores en el predio y se espera la asistencia de unas 400 mil personas, lo que dependerá de cómo se comporte el estado del tiempo.

Destaque

Una de las conferencias que más expectativa ha generado desde que fue anunciada, lo que sucedió en el acto de lanzamiento de la Expo Rural del Prado a mediados de agosto, es la que brindará este viernes desde la hora 10, en el Galpón de Ventas el economista argentino Claudio Zuchovicki, sobre "Desregulación y libertades".

Al mediodía, en ese caso en el pabellón institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se hará el lanzamiento de la Expoactiva Nacional de 2027.

ESTE VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE



LANZAMOS LA EXPOACTIVA 2027 EN EL PRADO!



Los esperamos pic.twitter.com/HHCPD2HY5O — Arturo Wilson (@Arturo13Wilson) September 8, 2026

Orsi concurrirá en la jornada inaugural

Una novedad en un día de estreno es la asistencia de Yamandú Orsi, presidente de la República, invitado a la charla sobre temas relacionados con competitividad y productividad que organiza la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en el Galpón de Ventas, desde la hora 16.

Con relación a la actividad ganadera, desde temprano continuará el ingreso de animales que se activó el miércoles de esta semana y, en ese caso en las pistas, este viernes habrá calificación de equinos en el ruedo y de conejos en el galpón de los cunicultores.

Por disposición oficial, con base en la declaración de emergencia sanitaria por el foco de influenza aviar en Colonia, no habrá este año actividad con aves.

El sueño de criadores y expositores: la cocarda tricolor de la ARU que distingue a los grandes campeones de la cabaña nacional. Foto: Juan Samuelle

Espectáculos

En Plaza Prado Santander, este viernes 11, se presentará Gabriel de la Rosa a las 23:30 y luego lo hará la banda Herederos, desde la hora 0:30.

Agenda de la ARU para este viernes 11