El castillo "maldito" del siglo XIX construido por el único presidente uruguayo asesinado en ejercicio

En el barrio Colón de Montevideo se encuentra el Castillo Idiarte Borda , una antigua mansión levantada a fines del siglo XIX por iniciativa de Juan Bautista Idiarte Borda , quien era presidente de Uruguay cuando ordenó construirla. El mandatario nunca llegó a vivir allí: fue asesinado en 1897, antes de que la residencia estuviera terminada.

El emplazamiento comenzó en 1896 como residencia de descanso para él y su esposa, Matilde Baños . El proyecto fue realizado por el arquitecto francés Alfred Massüe y el predio contó con un organigrama paisajístico de Carlos Thays . La propiedad supera los 1000 metros cuadrados construidos y se extiende sobre un terreno de aproximadamente dos hectáreas y media.

La historia del edificio quedó ligada al asesinato del mandatario, ocurrido el 25 de agosto de 1897 , cuando salía de la Catedral de Montevideo después de participar del Te Deum por el aniversario de la Independencia. El atacante fue Avelino Arredondo , quien le disparó a corta distancia.

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El Castillo de Idiarte Borda fue concebido con características propias de una residencia europea de fines del siglo XIX. Tiene cinco niveles, entre ellos un subsuelo, dos plantas superiores y espacios bajo cubierta, además de torrecillas y azoteas. Para su construcción y decoración se utilizaron materiales y elementos procedentes de Europa .

Castillo Idiarte Borda

Los jardines también forman parte de la historia de la propiedad. El diseño estuvo a cargo de Carlos Thays, reconocido paisajista francés que también desarrolló numerosas obras en Argentina.

Idiarte Borda, integrante del Partido Colorado, había asumido la Presidencia de Uruguay en 1894. Durante su gobierno se impulsaron, entre otras iniciativas, la construcción del nuevo puerto de Montevideo y la creación del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Tres años después de asumir, su vida terminó de manera violenta. El 25 de agosto de 1897, mientras se dirigía hacia la Casa de Gobierno tras la ceremonia religiosa, Arredondo se acercó al presidente y efectuó el disparo que provocó su muerte. El hecho constituye el único magnicidio contra un primer mandatario registrado en la historia uruguaya.

Matilde Baños, su esposa, llegó a ocupar el inmueble posteriormente. Con el paso del tiempo surgieron relatos sobre supuestas apariciones de Idiarte Borda dentro de la propiedad.

El investigador uruguayo Néstor Ganduglia, especializado en culturas populares, explicó incluso que la propia viuda afirmaba haber visto a su esposo caminando por los pisos superiores y, especialmente, por la torre.

Las historias de fantasmas y otros relatos populares terminaron dando origen al apodo de "castillo maldito".

Castillo Idiarte Borda

La propiedad fue declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Arquitectónico de Uruguay. En 2012, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación anunció su instalación en el inmueble para desarrollar actividades vinculadas con la preservación y difusión del patrimonio.