Residencial de Parque Batlle denunció a un trabajador por presunto abuso sexual contra un hombre de 86 años

Un residencial ubicado en Parque Batlle denunció ante la Policía a uno de sus trabajadores por un presunto abuso sexual contra un residente de 86 años .

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo confirmaron a El Observador que existe una denuncia por el caso , aunque señalaron que la investigación tiene carácter reservado y está a cargo del área de Violencia Doméstica .

El episodio ocurrió sobre las 21:00 de este lunes en el establecimiento ubicado en Prudencio de Pena y Campbell , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

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Según reconstruyó el consignado medio, una trabajadora ingresó a la habitación del residente y encontró tanto al hombre como al funcionario con la ropa baja . Ante la situación, la mujer advirtió a las autoridades del residencial sobre un posible abuso sexual.

Una vez que tomó conocimiento del episodio, el establecimiento realizó la denuncia ante la Policía y desvinculó inmediatamente al trabajador, de 45 años.

Fiscalía investiga la denuncia y pidió las cámaras del residencial

La Fiscalía dispuso que se informara de la situación a la familia del residente, quien tiene alzhéimer, y también intervino el Juzgado de Familia. Además, se solicitó el relevamiento de las cámaras de videovigilancia del interior del residencial como parte de la investigación.

Familiares del hombre declararon ante la Policía que días antes el residente les había manifestado que lo manoseaban. También señalaron que habían advertido un cambio en su conducta. El trabajador denunciado fue indagado por la Policía, aunque hasta el momento no fue detenido, señaló el noticiero de Canal 10.

Según su versión ante los investigadores, lo ocurrido fue un malentendido. El hombre sostuvo que se encontraba en la habitación porque le estaba mostrando al residente unas erupciones que tenía en la piel. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas para determinar cómo avanzar en la investigación.