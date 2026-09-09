Blanca Rodríguez propuso "penalizar " discursos de odio y Ojeda le respondió que eso ya sucede: "Alcanzaba con preguntarle al Chat GPT"

La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez —que está ejerciendo la Vicepresidencia ante la licencia de Carolina Cosse— planteó la necesidad de penalizar los discursos de odio, y sostuvo que este tipo de expresiones pueden contribuir a generar violencia.

"Creemos que no pasa nada, que se puede decir cualquier cosa, que se puede, de alguna manera, generar a través de esos discursos algo que sea banal. No, esos discursos de odio van a parar en algún lugar y siembran en algún lugar también odio, y eso es terrible (...) Hay que penalizar los discursos de odio porque en algún lugar van a parar", sostuvo Rodríguez, consignada por Noticias 5 (Canal 5).

La senadora agregó que la exposición pública de determinadas personas puede contribuir a habilitar conductas violentas: "De alguna forma, que haya personas que siembren odio desde determinados niveles de reconocimiento público habilita a otros a proceder en consecuencia (...) Por lo pronto, creo que hay que penalizar los discursos de odio en las redes y en los podios y en los micrófonos", afirmó.

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Rodríguez también planteó incorporar el abordaje de la violencia y los discursos de odio al sistema educativo : "Hay que empezar a trabajar violencia con las palabras; hay que trabajarlo a nivel de la educación. Tenemos que empezar por generar, a nivel disciplinario y de la currícula, una instancia en donde todas las semanas haya una asignatura que aborde ese tema, con todas las aristas que esto tiene (...) A mí lo que me llama la atención es las dificultades que hay para mirar esto de frente y para darnos cuenta por dónde hay que ir. Obviamente, el tema educativo y cultural es clave, pero sobre todo en los discursos de odio”, dijo.

Consultada sobre el sistema político y la necesidad de moderar el tono de las expresiones públicas, la senadora aclaró que en cualquier ámbito que sé den discursos "violentos" hay que "bajar los decibeles".

Ojeda y Blás cuestionaron el planteo y afirmaron que los discursos de odio ya están penalizados

Por su parte, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda cuestionó el planteo de Rodríguez y sostuvo, en declaraciones al periodista Leo Sarro, que Uruguay ya cuenta con legislación que penaliza determinadas conductas vinculadas al odio y el desprecio.

"Sin opinar nada, me permito decirle que están largamente penalizados en Uruguay los discursos de odio. Alcanza a abrir el Código Penal o, mucho más fácil, alcanza a preguntarle al ChatGPT para saber que están largamente penalizados. 149 bis, 149 ter del Código Penal", afirmó Ojeda. En un publicación de X, el senador colorado se explayó y enlistó todos los instrumentos legales que, a su entender, "ya penalizan" los discursos de odio en Uruguay, entre ellos, la Ley de 17.677 y la Ley 19.645.

Alcanzaba con preguntarle al Chat GPT.

Los discursos de odio YA están PENALIZADOS en Uruguay, veamos:



• Art. 149 bis CP → incitación al odio/desprecio/violencia

• Art. 149 ter CP → comisión de actos de odio

• Ley 16.048 (1989) → incorporó ambos tipos penales al Código

•… https://t.co/PzlufqVA28 — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) September 9, 2026

El senador consideró que se trata de una discusión compleja y cuestionó que Rodríguez planteara la necesidad de penalizar los discursos de odio sin considerar, según su visión, el marco jurídico existente: "Como verán, es un tema de altísima complejidad, como para ir a un micrófono siendo vicepresidente y decir: 'Che, habría que penalizar los delitos de odio'. Me parece que esto reclama otra responsabilidad", sostuvo.

Ojeda también sostuvo que cualquier modificación o ampliación de las normas debe analizarse en relación con la libertad de expresión: "De hecho, es un debate profundo porque implica limitar la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental. Esto debe mirarse en clave de derechos humanos", afirmó.

En la misma línea, el senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, quien escribió a través de su cuenta de X: "Conocer la ley vigente es una obligación para cualquier legislador. Los ‘delitos de odio’ ya están penalizados en nuestro país. Un poco más de información y menos banalización", escribió.

Blás, al igual que Ojeda, acompañó su publicación con los artículos 149 Bis y 149 Ter del Código Penal, referidos a la incitación al odio, desprecio o violencia y a la comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas.

Conocer la ley vigente es una obligación para cualquier legislador.



Los "delitos de odio” ya están penalizados en nuestro país. Un poco más de información y menos banalización.



Y aclaro, por si hiciera falta: estoy analizando las declaraciones públicas de una Senadora de la… https://t.co/R8c8lmB8vG — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) September 9, 2026

El senador también aclaró que su cuestionamiento no estaba vinculado al género de Rodríguez: "Y aclaro, por si hiciera falta: estoy analizando las declaraciones públicas de una senadora de la República por sus conceptos desinformados, con absoluta prescindencia de su condición de género", escribió.