Orsi recibió a Ojeda e inauguró encuentros con líderes políticos: "No podemos estar en clima furioso electoral a tanto de votar", dijo el colorado

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recibió este viernes en Torre Ejecutiva al senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , en lo que fue el primer encuentro mano a mano que tendrá el mandatario con los líderes de los partidos políticos en la antesala a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas .

Más allá de que la política internacional fue el motivo de la reunión, Ojeda sostuvo que se había permitido llevar otros temas al encuentro y entregarle una serie de propuestas al presidente.

El colorado dijo que se había inaugurado un " canal de comunicación " con el presidente y celebró poder contar con este tipo de encuentros.

La relocalización de HIF: el reclamo argentino que desactivó el gobierno, las acciones judiciales que siguen en pie y el dato errado desde Cancillería a Orsi

"Es lo que se puede hacer": Orsi se refirió a la reunión con líderes políticos y dijo que se juntará con Álvaro Delgado la semana que viene

" Nosotros no podemos estar en clima furioso electoral a tanto de votar . El Uruguay tiene para adelante algún tiempo más de este gobierno y nosotros queremos que le vaya bien al Uruguay", sostuvo.

Yamandú Orsi se reúne con Andrés Ojeda en la Torre Ejecutiva. Viernes 4 de setiembre de 2026

Consultado sobre el formato que se debió adoptar —ante la negativa del Partido Nacional de participar de forma conjunta con los demás líderes, incluido Fernando Pereira del Frente Amplio—, Ojeda dijo que el "formato" es "un tema menor".

Pero reconoció que "no ayuda" ante estas instancias prender "la tele" y que esté "Fernando Pereira y los senadores del Frente Amplio incendiando la pradera todos los días".

"Yo vengo acá en calidad de secretario general de un partido y tengo una charla bárbara con el presidente y con el secretario de Presidencia. Después voy al Senado, me olvido del casco y del chaleco y no salgo vivo (...) Esto es de acción y reacción. Si yo tiro una piedra, vuelve una piedra. Si no tiro una piedra, no vuelve piedra", consideró.

Las propuestas en seguridad

Respecto al escenario internacional, ambos conversaron sobre la Asamblea General de la ONU en la que Orsi participará a fin de mes, pero también sobre las actividades que tendrá en paralelo a esa sesión.

Entre esas actividades, Ojeda destacó tres: una reunión con fondos de inversión, otra convocada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, para avanzar en un acuerdo regional para combatir el crimen organizado y una tercera sobre el futuro de la inteligencia artificial.

"Todos estos temas son de altísimo interés para todo el sistema político uruguayo", dijo el senador, aunque reconoció que se había permitido llevar "algunas cositas más" a la conversación, teniendo en cuenta el formato mano a mano.

En ese sentido, propuso al presidente fijar una "partida económica específica" para aquellos funcionarios del Ministerio del Interior que prestan seguridad a los fiscales.

Yamandú Orsi se reúne con Andrés Ojeda en la Torre Ejecutiva. Viernes 4 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

"Me dijo (por Orsi) que lo iba a estudiar, pero lo tomó con mucha seriedad. El planteo es prever una partida económica específica para seguridad de los fiscales que hoy están regalados", sostuvo Ojeda.

Aclaró que el mandatario no se había comprometido en ningún término a aplicar la propuesta, pero sí a evaluarlo. "Para mí, francamente, es suficiente", afirmó el secretario general colorado.

También le propuso a Orsi replicar un modelo de policiamiento puesto en marcha en Rosario, que consiste en contar con presencia policial las 24 horas en barrios más complicados.

"Con una sugerencia de empezar por tres de ellos a modo de plan piloto. Esto tiene anclaje en el plan Bandera de Rosario, tomando en cuenta incluso algunas estadísticas de resultado que logró en base a ese policiamiento", describió.

Hoy, dijo Ojeda, la presencia policial en esos barrios "no es 24 horas" y si bien hay móviles de la Guardia Republicana "están y se van".

"La propuesta concreta es que no se vayan, que se queden ahí", afirmó.

El caso de la Corte Penal Internacional

Ojeda también entregó una propuesta escrita a Orsi que busca establecer que Uruguay "no está obligado a ejecutar órdenes de detención de la Corte Penal Internacional cuando ello entre en conflicto con las inmunidades de jefes de Estado y otros representantes que el país debe respetar, conforme al derecho internacional, tal como lo prevé el propio Estatuto de Roma".

Esto último está vinculado a la reciente polémica que envolvió al gobierno, luego de que la vicecanciller Valeria Csukasi declarara en una entrevista con Al Weso que Uruguay estaría obligado a actuar y ejecutar la orden de captura internacional de la Corte Penal Internacional (CPI) que pesa sobre el primer mandatario de Israel, Benjamín Netanyahu.

Las declaraciones de Csukasi valieron un reclamo por parte de la Embajada de Israel a la cancillería uruguaya. Y consultado días más tarde, el presidente Orsi consideró que no era "conveniente" referirse en esos términos a un caso hipotético y remoto, como la visita de Netanyahu a Uruguay.

"Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente. Y ahí salen las declaraciones correctas (...) La diplomacia uruguaya sabe o ha sabido manejar estos temas. Uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho... Hay que evitar cualquier opinión", había dicho el presidente.