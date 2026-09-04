Colonia Express llevará a la Justicia al Ministerio de Transporte y a la ANP si no le otorgan las condiciones para que pueda operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

Montevideo Express, el catamarán para 600 pasajeros que pretende unir Montevideo y Buenos Aires con el servicio de la empresa Colonia Express, esperaba desde hace más de un año la aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para poder iniciar la operativa de su nueva ruta.

La autorización finalmente llegó a fines de julio del 2026, según informó Búsqueda y confirmó El Observador. Sin embargo, la frecuencia diaria que la firma espera tener cruzando el Río de la Plata no puede comenzar debido a la falta de infraestructura necesaria para atracar.

El director de Colonia Express, Sebastián Planas, señaló que si bien la operación está autorizada no se hizo efectiva porque la firma no cuenta con lo necesario para subir y bajar los vehículos de los barcos, dado que el único pontón (como se le llama a la plataforma utilizada para el ascenso y descenso de vehículos) es propiedad de la empresa Buquebus .

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“Es su obligación que en el puerto haya un lugar o hacerme un lugar”, señaló Planas en entrevista con Café y Negocios apuntando contra el Ministerio de Transporte por no garantizar esa infraestructura.

Sin respuesta

En 2016, la Administración Nacional de Puertos (ANP) rescindió la concesión de Buquebus sobre la terminal portuaria de pasajeros y pasó a hacerse cargo del edificio y de su infraestructura (muelles y mangas).

Sin embargo, el pontón no se incluyó dentro de ese paquete con el argumento de que se trataba de un “artefacto flotante” que no formaba parte de la terminal. Desde Colonia Express critican esta decisión y señalan que el pontón “está unido al muelle por cadenas y una rampa por la que suben los autos” y que “claramente es parte del muelle y necesario para la operación de los barcos y de la terminal”.

Al mismo tiempo, si bien el pontón es propiedad de Buquebus, la ANP cobra a los operadores una tasa de US$ 11,29 por embarcar o desembarcar un vehículo, algo que también es cuestionado por Planas. “Para embarcar un vehículo, tiene que valerse de la infraestructura de un privado, pero cobra una tasa de embarque como si la infraestructura fuera propia”.

Tras haber obtenido la autorización de la línea, Colonia Express solicitó el pasado 14 de agosto la asignación de horarios propuestos para su frecuencia diaria (que, apuntaron, no coincidiría con la operativa actual del buque Francisco). “Al día de la fecha no hemos tenido respuesta alguna a esa presentación, ya que para dictar dicha resolución autorizando los horarios tienen que tener garantizado la plena operación de nuestro barco, cosa que vemos difícil si ANP no acuerda con Buquebus el uso común del pontón”, estimó Planas.

“No responden porque saben que vamos a judicializar el tema”, sostuvo el director de Colonia Express que ante la falta de soluciones y con la aprobación de la operación en su haber, buscará por la vía judicial un recurso de amparo para poder acelerar los tiempos e iniciar la operativa lo antes posible, para anticiparse a la temporada de verano.

¿Qué solución proponen? Qué se obligue a Buquebus a compartir el pontón, pagando sus gastos a medias. Consultado sobre qué espera que suceda si la empresa de López Mena se niega a compartir el artefacto que es de su propiedad, Planas respondió: “¿Qué debería hacer ANP? Dar 48 horas para llevarse el pontón y hasta tanto la ANP no ponga uno propio, nadie opera con auto”.

Desde la perspectiva de Colonia Express, el ponton actúa como una barrera de ingreso de Buquebus para evitar la competencia, dado que en el Puerto de Montevideo no hay espacio suficiente para instalar otro artefacto como ese.

“Si no avanza este tema, estamos trabajando para pedir una medida judicial. Vamos a ir a la Justicia" sostuvo Planas que pedirá "una medida cautelar, de amparo, que diga al juez que lo resuelva”, señaló Planas y estimó que la medida sería tanto en contra del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas como de la Administración Nacional de Puertos porque los dos tienen “parte del problema”.

“El MTOP debe respondernos a nosotros y darnos una solución, pero por otro lado, es ANP el que debería intimar a Buquebus a que comparta el pontón o que se lo lleve”, argumentó Planas.

Paralelamente, en marzo de este año la Administración Nacional de Puertos declaró de interés la iniciativa de Buquebus por modernizar y ampliar la Terminal de Pasajeros del Puerto de Montevideo con una inversión aproximada de US$ 65,6 millones en un proyecto que prevé una concesión por 50 años.

De aprobarse esta iniciativa, la empresa dirigida por Juan Carlos López Mena recuperaría la concesión que tenía desde 1994 y mantuvo hasta 2015 cuando la autoridad portuaria decidió no renovarla y pasar a hacerse cargo de ese activo.

Los alegatos cruzados entre Buquebus y Colonia Express

En octubre de 2025 la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo del Ministerio da vista al resto de los operadores del mercado para que hagan sus observaciones sobre la aprobación de la operativa de Colonia Express en Montevideo.

El alegato de Buquebus acusó a Colonia Express de “competencia desleal” por pretender operar con un buque obsoleto que funciona con combustible fósiles, lo que se contrapone con la estrategia de la firma de López Mena de apostar por energías limpias, al tiempo que sostiene que la demanda está totalmente atendida con su propuesta.

Por su parte, Colonia Express solicitó que se desestimen las objeciones y se otorgue el permiso de inmediato y apuntó a Buquebus de desplegar tácticas dilatorias para proteger un "monopolio de hecho".

Tras ese cruce la dirección solicitó información adicional a Colonia Express lo que provocó que se demorara la definición. La validación de todo el proyecto llegó en junio y, en julio, tras reunirse con la ministra Lucía Etcheverry en un encuentro que Planas definió como “muy duro” Colonia Express obtuvo la autorización.