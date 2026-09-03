El plan de Ticketmaster para Uruguay: más shows internacionales, una posible incursión en el fútbol y la intención de traer público de la región

La anterior vez que Adam Newsam estuvo en Uruguay fue para ver a Shakira en el Estadio Centenario , en diciembre del 2025. El británico volvió ahora en su rol de vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa Ticketmaster , que el pasado julio — con el anuncio de la primera presentación en Montevideo de la banda estadounidense Foo Fighters — anunció su desembarco en Uruguay.

Ticketmaster llegó al país tras adquirir a la ticketera local Red UTS , en un plan de expansión regional que ya los tiene operando en Brasil, Chile, Perú y Colombia. En ese contexto, la empresa espera no solo incrementar la cantidad de espectáculos de gran escala que se hacen en Uruguay, sino también expandirse a rubros como las entradas para espectáculos y eventos deportivos, para lo que ya se han reunido con algunos clubes de fútbol locales.

En entrevista con El Observador, Newsam contó cuales son los planes de Ticketmaster para el país, en lo que consideran una “estrategia de largo plazo”, y explicó cómo se insertarán en el esquema de productoras, ticketeras y público local, y qué tipo de shows podrían llegar al país de ahora en más.

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Hemos visto desde afuera lo vibrante que es el mercado del entretenimiento en vivo aquí. He venido algunas veces a ver shows aquí y realmente veo la oportunidad de traer algo que sea una mejor experiencia para los fans, para darles mejor acceso a los shows que aman. Creemos que es un mercado muy fuerte y que está en crecimiento. Vemos que llegan cada vez más shows aquí y, fuera de los conciertos, el fútbol es muy importante en Uruguay y hay otras oportunidades de eventos de menor escala, por ejemplo, en Punta del Este. Queremos traer el negocio aquí porque todo es sobre la experiencia del fan, darle acceso a una gran experiencia que sea fácil y segura.

¿Qué particularidades encontraron en el mercado uruguayo en comparación, por ejemplo, con sus vecinos?

Cuando hicimos la investigación me sorprendió ver, en relación con su población, cuánto contenido, cuánta pasión hay por el entretenimiento en vivo aquí, eso despertó nuestro interés. Uruguay tiene la particularidad de tener a la mayor parte de su población en Montevideo, con Buenos Aires tan cerca, al otro lado del río, vemos evidencia de muchos fanáticos viajando, y todo eso hace que este sea un mercado interesante. No creo que haya muchos países como este que, a pesar del tamaño, estén por encima de sus posibilidades. Vemos eso como interesante y diferente.

Muchas de las giras que llegan a Latinoamérica pasan por Buenos Aires y por Santiago de Chile. ¿Ves que Montevideo puede captar en mayor medida a esos fanáticos para que vengan a vivir los conciertos en Uruguay?

Sí, en ambas direcciones. Hacemos muchos análisis y estudios sobre esto. Vemos que en toda Latinoamérica los fans son más móviles que en otras partes del mundo, están más interesados en viajar a otros países.

Pero también creo que lo que veo que puede cambiar en el futuro es que más tours se detengan en Uruguay. Los artistas parecen estar buscando nuevos mercados, lugares alternativos. Si miro a nuestro negocio, por ejemplo, en Brasil, vemos a más artistas que van no solo a San Pablo o a Río de Janeiro, sino a otras ciudades.

Creo que esa dinámica está cambiando. Seguro veremos a los fanáticos de Argentina, Brasil y otras partes de la región en Uruguay. Y, al mismo tiempo, a través de nuestra presencia en la región, podremos brindar a los fanáticos de Uruguay información y acceso a shows en Brasil, Chile y otros países.

Hablás de una estrategia a largo plazo para Ticketmaster. Más allá de vender tickets o ofrecer la vida de los shows, ¿estás pensando en gestionar los eventos, vender tickets de deportes? ¿Cuáles son los pasos que piensan seguir?

Como Ticketmaster no nos involucramos en promover los shows o gestionar los eventos. Nos concentramos en la parte de la venta de entradas. Por supuesto, eso incluye buscar oportunidades en el deporte. Obviamente, el fútbol aquí es lo más obvio y lo más fuerte. Hemos tenido algunas reuniones esta semana con algunos equipos de fútbol, así que veo eso como una oportunidad.

Creo que otra cosa que vemos cada vez más en nuestra industria y en la que estamos muy enfocados es en que los fans quieren más que solo el ticket. Ahora también buscamos desarrollar otros servicios adicionales para quienes quieren comprar merchandising, comida y bebidas o quizás necesitan un hotel. Así que, ya sea por nosotros mismos o trabajando con partners vemos eso como una parte muy importante de la experiencia. Un fan que viene a comprar un ticket para un show puede tener acceso a todo lo que quiera para conseguir una experiencia increíble.

Mencionaste la posibilidad de entablar relaciones de largo plazo con distintos actores en Uruguay. ¿Cómo ven a la competencia y cómo piensa involucrarse en la industria local?

Es exactamente eso, es un proyecto de negocios a largo plazo para nosotros. Nada cambia de un día para el otro. La competencia en Uruguay y en toda la región es muy fuerte, y nosotros pensamos que la competencia es buena porque nos obliga a ser lo mejores posible todo el tiempo. Ya estuvimos reunidos con productores, con gente de recintos de espectáculos, con equipos de fútbol, para asegurarnos que entendemos lo que necesitan de nosotros como clientes. Nosotros atendemos a los dos lados de la ecuación: por un lado, nuestro foco principal son los fans. Así que por supuesto, si vendemos más entradas, es nuestro negocio entender que quiere el público uruguayo, qué les importa, qué servicio quieren. Aprendemos de eso. Y después, del otro lado, encontramos que construir relaciones con productores y con venues es la forma de aprender.

Tratamos de aportar la perspectiva de lo que aprendimos a nivel internacional y regional, lo que ha funcionado en todas partes, pero nunca venimos pensando que sabemos que es también lo que sirve para el país nuevo donde nos instalamos. Sabemos que hay cosas que se hacen diferente. Y queremos asegurarnos de que servimos al público y a los clientes uruguayos de la forma que mejor funciona para los uruguayos. Va a ser un proceso de aprendizaje.

Tuvimos un gran punto de partida con las devoluciones que tuvimos hasta ahora con el show de Foo Fighters, ha sido muy positivo. Nuestros clientes y nuestros responsables de atención al consumidor están muy contentos con cómo ha salido todo, pero por supuesto, hay que seguir aprendiendo.

Esa competencia involucra incluso al estado uruguayo, que tiene sus propias salas, e incluso, a través de Antel, su propia ticketera. ¿Eso plantea un desafío particular para ustedes?

La competencia siempre es un desafío, pero es sano para todos. En principio tenemos un foco distinto, que son los conciertos de gran escala. Y como les dije, estuvimos hablando con productoras y con locales. Pienso que lo tenemos que ver como una oportunidad para mejorar todos, ya sea trabajando juntos, compitiendo, o encontrando formas de diferenciarnos el uno del otro. Pero no lo veo como un problema, y me imagino que ni el gobierno ni las otras ticketeras lo ven así tampoco.

¿Qué sucede con los costos de servicio que se han establecido en el último tiempo como parte del precio al momento de comprar entradas? ¿Cómo se le justifica al cliente?

Son una parte esencial del ecosistema del entretenimiento. Cubren algunos costos fijos que son muy reales, y cosas como los costos del pago que van a las tarjetas de crédito, o a los bancos o a las empresas que emiten tarjetas. Esos costos existen. Ticketmaster no se queda con todo el costo de servicio, y hay mucho de ese costo de servicio que se destina a invertir en el ecosistema entero, para asegurarse que los venues pueden tener su mantenimiento, o que puedan venir más shows. Nosotros estamos tranquilos porque cobramos esos cargos en un nivel justo, que representa el servicio que damos, y los costos que tiene operar este servicio. Nosotros estamos en el medio, no somos ni el público ni el productor, y ese costo de servicio que cobramos representa la porción que Ticketmaster cobra para cubrir esas necesidades.

¿Estamos ante un escenario en el que Montevideo, y el resto de Uruguay incluso, puedan recibir más shows internacionales gracias a la llegada de Ticketmaster?

Esa es nuestra ambición. Nosotros no controlamos los calendarios de gira o la promoción de shows, pero nuestra experiencia indica que los productores internacionales buscan soluciones en las que confían, y quieren que el público tenga un servicio de alta calidad, buscan seguridad en cómo se proporciona ese servicio. Y esos son los estándares internacionales que nosotros traemos, tanto en la operativa como en la tecnología. Así que espero que más productores regionales e internacionales tengan la confianza para traer más espectáculos acá.

En ese sentido, Uruguay tiene costos de producción e impositivos muy altos en comparación a otros países de la región. Incluso este año se sacaron por parte de la Intendencia de Montevideo algunos beneficios impositivos para espectáculos internacionales. ¿Cómo se enfrentan a esa realidad?

Es importante ver esos factores en el contexto de las giras enteras. Si un artista viene a la región, va a ir a varias ciudades, y los propios artistas tienen poder de decisión en eso, deciden también a qué lugares quieren ir. Así que esos costos variables son una realidad de la industria, no solo en América Latina, sino a nivel global. Y los productores son muy hábiles en qué quieren hacer, y encuentran formas de hacer que esas giras funcionen.

Ticketmaster es parte de la misma compañía que la productora Live Nation, que organiza giras y maneja los tours de artistas internacionales. Uno de esos artistas, por ejemplo, es Coldplay, que se maneja que en 2027 podría tocar en Montevideo por primera vez. ¿Eso es una posibilidad concreta?

Somos la misma empresa, pero operamos de forma separada. Live Nation, de hecho, es cliente nuestra. Así que no me corresponde hablar de giras que puedan traer o no. Pero sí tengo la confianza, a nivel personal, de que vamos a ver más shows de gran escala en Montevideo.

El estreno de Ticketmaster en Uruguay con Foo Fighters

A partir del 31 de agosto 11.000 usuarios se registraron en la plataforma de Ticketmaster Uruguay para comprar entradas para el show de Foo Fighters que fue el puntapié para la operación local de la ticketera internacional.

El 60% de quienes se registraron fueron hombres y el 95% de las compras se realizaron desde Uruguay, aunque desde la compañía indicaron a El Observador que existió demanda marginal de entradas para el show que se realizará el 23 de febrero de 2027 en el Estadio Centenario también desde Brasil y Argentina (un 1,5% de cada origen, según sus datos).

¿Cómo es el perfil de los compradores? En su mayoría se trata de hombres (60%), de entre 36 y 45 años, aunque la orden promedio más alta quedó en manos de quienes tienen entre 56 y 65 años que desembolsaron un 11% más que el primer grupo, según el análisis de la firma.