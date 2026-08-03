La principal empresa global de venta de entradas Ticketmaster desembarca en Uruguay tras adquirir a la uruguaya RED UTS

La compañía global de venta de entradas Ticketmaster anunció su llegada a Uruguay tras concretar la adquisición de RED UTS , una de las principales empresas del rubro a nivel local.

“Esta incorporación combina la experiencia y el conocimiento del mercado local de RED UTS con la tecnología, innovación y alcance global de Ticketmaster”, indicaron desde la compañía por medio de un comunicado.

La firma que comienza a operar en Uruguay procesa 600 millones de entradas al año en 35 mercados . Ticketmaster se fusionó con la productora Live Nation en 2010 y el conglomerado domina el 70% del mercado de venta de entradas y eventos en vivo en Estados Unidos . A su vez, gestiona las carreras y promueve conciertos de más de 400 artistas, entre los que se encuentran Coldplay, Beyoncé o Harry Styles y operan más de 250 salas para eventos.

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En el comunicado oficial de la firma, Javier Parra, líder de Ticketmaster para Uruguay y Chile afirma: “Nuestro objetivo es que cada fan tenga una experiencia simple, segura y transparente desde que descubre un evento hasta el momento en que cruza la puerta del recinto. Esperamos acompañar el crecimiento del entretenimiento en vivo en Uruguay y seguir conectando a más fans con los artistas y eventos que aman”.

El sitio web que ya se encuentra operativo invita a los uruguayos a registrarse para estar al tanto de las novedades y los nuevos eventos de la firma.

Fallo en contra: jurado de EEUU dictaminó que la compañía opera como monopolio y cobra precios excesivos

En abril de este año Live Nation, propietario de Ticketmaster, tuvo un revés en la justicia norteamericana. La compañía fue acusada de haber operando ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los fans, según dictaminó un jurado federal.

El veredicto se produjo tras cuatro días de deliberaciones en un juicio de siete semanas en la ciudad de Nueva York, y podría tener un gran impacto en la industria musical.

El exfiscal general Merrick Garland presentó la demanda en mayo de 2024 con la expectativa de que la firma se viera obligada a desprenderse de partes de su negocio o incluso a separarse de Ticketmaster.

Según informó BBC, el jurado determinó que Ticketmaster había cobrado a los clientes US$1,72 de más por cada entrada vendida, cifra que se utilizaría como base para calcular la indemnización por daños y perjuicios.

Live Nation argumentó durante todo el juicio que no era un monopolio y que competía ferozmente con sus rivales en el sector del entretenimiento, incluyendo equipos deportivos, promotores de conciertos y otros operadores de recintos.