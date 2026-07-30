Pagos crossborder entre Uruguay y Brasil: la estrategia para que más instituciones financieras atiendan ese segmento

“Hoy estamos más cerca de tener un producto que haga interoperable Toke con Pix” , reconoce Mercedes Steneri, gerenta general de Urutec, la firma que trabaja por detrás de la infraestructura de las transferencias del sistema financiero uruguayo.

Urutec desarrolló Toke, el sistema de pagos mediante transferencias con códigos QR, enmarcado en el Proyecto SPR (Sistema de Pagos Rápidos), que permite a los usuarios realizar pagos desde el celular accediendo al beneficio de devolución de IVA, al igual que con las tarjetas de débito, pero sin necesidad de contar con el plástico físico.

Además, de cara al próximo año, la empresa anunció una nueva suite de servicios que incluye un instrumento de request to pay y la posibilidad de programar transferencias recurrentes.

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Desde Urutec esperan que para la próxima temporada de verano se pueda pagar en Brasil con Pix, el medio de pago más utilizado en Brasil, mediante el instrumento Toke que el usuario uruguayo tenga en la aplicación de su banco o institución emisora de dinero electrónico .

En este sentido, la gerenta general de la firma apunta que llevar adelante esta innovación no demanda cambios normativos, sino que la lectura del QR PIX se interprete desde las aplicaciones bancarias donde Toke está embebida.

Los principales beneficiados por está solución serán los turistas, pero también a los negocios que pueden potenciar, a través de este instrumento, el vínculo comercial entre los dos países. “Como PIX no es solamente presencial, se puede usar a través también de e-commerce, podrían ser también empresas”, resalta Steneri.

Además, desde Urutec, indicaron que este sistema permitirá también el envío de dinero a través del escaneo de PIX, mediante el escaneo del código QR.