Una solución para compartir los gastos del asado: el medio de pago uruguayo que quiso ser como Pix en Brasil, fracasó y ahora prepara su reposicionamiento

Al mismo tiempo que el sistema financiero ofrecía al mercado Toke, una solución para el pago por medio de QR, Google Pay y Apple Pay masificaban sus soluciones de pago con tarjeta desde el celular.

A la vez, Mercado Pago aumentaba su penetración en el mundo del QR y la solución que quería posicionarse como el popular PIX brasileño en Uruguay no tuvo la relevancia que los protagonistas del sector anticipaban.

Esa solución no llegó a fidelizar a los uruguayos y ahora Urutec, empresa que presta servicios de infraestructura y procesamiento de pagos electrónicos para el sistema financiero uruguayo, apuesta a darle una segunda vida.

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La compañía opera la Cámara Compensadora de Transferencias, ámbito en el que más de 30 instituciones intercambian operaciones. Desde ese rol detectó que 12 de cada 100 registrados con alias— opción que permite vincular la cuenta bancaria con el teléfono celular— efectivamente lo utilizan. La gran mayoría, explicaron, si bien registra su alias, en la práctica, no lo usa y opta por transferir ingresando los números de cuenta.

Esto motivó a Urutec a crear con Toke una nueva solución que, de la mano del alias, fuera útil para los usuarios en distintos casos de uso y que, además,les permitiera disminuir los clics utilizados para hacer cada transferencia. Según sus estimaciones, hoy en día, un usuario hace 16 clics para efectuar una transferencia, su intención es que este número se reduzca a entre 6 y 8 clics.

“Somos los custodios o los gestores de esos alias, tenemos más de 750.000 alias registrados”, resaltó en intercambio con Café y Negocios Mercedes Steneri, gerente general de Urutec.

“Hoy la infraestructura tecnológica la tenemos”, afirma la referente de Urutec en la antesala de una nueva apuesta por mejorar la experiencia de los usuarios. “Vamos a tener un área Toke, que va a facilitar todo el proceso: transferir, pagar, tener tu gestión del alias y poder generar tu propio QR”.

A esto se suma la principal innovación, el request to pay (o solicitud de pago) que Steneri explica como una solución, por ejemplo, para los anfitriones de un asado o quien se encarga de comprar regalos colectivos.

“Si repartimos y tengo que cobrarle a mis amigas $500 puedo desde mi aplicación de banco o de Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (Iede) enviar el Toke a todas para que me transfieran ese monto y así evitar el ida y vuelta de cuentas”, detalló y apuntó que “eso se va a poder hacer con el alias, y una notificación push se las voy a mandar al celular a mis amigas para que me paguen los $500 pesos del asado o del regalo”, explicó la gerenta general de Urutec.

Steneri remarcó que esta solución contemplará medidas de seguridad como doble autenticación para evitar fraudes.

En esta línea, Ignacio Arechavaleta, presidente de Urutec precisó que “las transferencias que existen actualmente son iniciadas por quien manda la plata. Esto se inicia a partir de quien pide la plata” y resaltó que este nuevo uso de Toke se podrá utilizar en casos puntuales y también de manera recurrente. Eso lleva a que Toke pueda ser una alternativa para transferencias fijas del mismo monto. “Si todos los meses le quiero pagar la mesada a uno de mis hijos”, ejemplificó Arechavaleta.

El presidente de la empresa que trabaja por detrás de las transferencias que se dan en el sistema financiero señaló que para proyectar esto Urutec aprendió de la evolución de PIX en Brasil que “nació con un determinado producto y después fue evolucionando hacia una suite de mucho más amplia”.

Los referentes de Urutec señalaron a Café y Negocios que esperan que esta nueva función esté operativa a partir del segundo trimestre del próximo año.

El QR universal y la aplicación del NFC

Los referentes de Urutec indicaron que también proyectan continuar acercando Toke a los comercios y ofrecer, además del QR, la posibilidad de usarlo mediante NFC, para lograr un pago pro proximidad del celular con una experiencia comparable a lo que sucede con Google Pay y Apple Pay.

A propósito del QR los ejecutivos señalaron que la aplicación Toke funciona para pagar en los QR de distintas compañías.

“Hoy el adquirente principal de Toke es Mercado Pago, es el QR del Mercado Pago, pero todos los QR son interoperables”, definió Steneri y ejemplificó: “Las personas capaz que no saben que a través del QR de Mercado Pago pueden terminar pagando con Toke”, finalizó.

Transferencias instantáneas al alza

Durante el segundo semestre de 2025 se registraron más de 51 millones de transferencias y cerca de tres millones de clientes realizaron al menos una operación.

Las transferencias inmediatas son las principales impulsoras de este crecimiento y actualmente representan el 66% de la operativa. En contraste, las transferencias estándar continúan utilizándose principalmente para el pago de salarios, alquileres y honorarios profesionales, generalmente asociados a montos más elevados.

A pesar de que existe un tope de $22.000 por transacción, hoy en día el 80% de las transferencias inmediatas se realizan por un monto inferior a $ 5.000, informaron desde Urutec.