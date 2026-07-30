Ramón Anadón, "Bebe" Sendic, Juan Manuel de Rosas y el lío por la esposa de Aparicio Saravia: los cambios de nombres en calles y plazas de Montevideo que están trancados

Los nombres de las calles, avenidas y plazas suelen generar debate entre los montevideanos, con vecinos que piden reconocer a figuras históricas del país y otros que prefieren mantener las denominaciones habituales.

La controversia, por lo general, se incrementa cuando el homenajeado era político. Este es el caso de varios expedientes que sigue analizando la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental, que avanza muy lentamente, mientras su bandeja de proyectos pendientes engorda hasta superar los 200.

Uno de los casos ha sido largamente discutido: el Movimiento de Participación Popular (MPP) busca hace años que la plaza de Madrid y Magallanes -frente al Palacio Legislativo- se pase a llamar Raúl “Bebe” Sendic , en homenaje al líder tupamaro. Desde la oposición se oponen y, como se precisa una mayoría especial de 21 votos en 31 para un cambio en el nomenclátor, el oficialismo no ha logrado avanzar.

Los otros Ramón Anadón: el mapa de calles de Montevideo con errores y curiosidades en los nombres

“No tenemos apuro. Tenemos cinco años para sacarlo. Saldrá cuando tengamos las condiciones dadas para votarlo. El tema sigue en la conversación”, dijo a El Observador el edil del MPP Gonzalo Sánchez.

En el Partido Nacional, quien se encarga de la negociación es el edil Juan Ignacio Abdala, que, si bien dijo que el caso de Sendic hoy está “en la bolsa de casos que, a priori, no son votables”, aclaró que “en la política nunca se puede decir que no al 100%”.

Hay un segundo político que genera división, pero esta vez no entre oficialismo y oposición, sino dentro de la coalición. El edil blanco Nicolás Botana propuso que el militar y político argentino Juan Manuel de Rosas pase a formar parte del nomenclátor.

Quien se opone es el edil colorado Federico Paganini: “Rosas es el enemigo número 1 de la ciudad de Montevideo. No quería que fuera una ciudad independiente, autónoma. Es invotable para un colorado”, dijo a El Observador.

Abdala aclaró que “respetarán” la postura de Paganini: “Entendemos que el Frente Amplio no tiene problema con ese nombre -por lo que habría mayoría-, pero nosotros tenemos la idea de que esto sea por unanimidad. La idea es buscar llegar a un acuerdo con Paganini para que salga”.

Desde el FA ratificaron que, en principio, no habría problema en homenajear a Rosas, que durante la Guerra Grande fue aliado del líder blanco Manuel Oribe, contra el colorado Fructuoso Rivera.

Para los colorados, por su parte, las prioridades son otros tres dirigentes: el expresidente Jorge Batlle, el empresario y diputado Oscar Magurno y el ministro de Economía durante la salida de la crisis de 2002, Alejandro Atchugarry. La solicitud para este último dirigente fue presentado días atrás por Paganini, mientras que los otros casos se arrastran de varios años atrás.

Ramón Anadón

En abril, la Intendencia de Montevideo firmó la resolución por la que solicitaba cambiar el nombre de la avenida Ramón Anador. Tal como informó El Observador en ese momento, el genealogista Enrique Yarza había comprobado que el homenajeado en realidad se llamaba Ramón Anadón. Si bien en un primer momento se esperaba que el trámite podría ser rápido, dado que no era un político sino un militar uruguayo que peleó junto al prócer argentino José de San Martín, al momento el expediente no se ha movido.

Según indicaron desde el Partido Nacional y el Frente Amplio, el caso está lejos de ser una prioridad y aún no se ha analizado.

Paganini ya adelantó que está en contra del cambio: “No estoy para votarlo. Pesa mucho más la costumbre de todos los montevideanos que el nombre en sí mismo”.

La esposa de Saravia

¿Y qué casos sí están avanzando? La comisión de Nomenclatura tuvo un tiempo de "trancazo" por discrepancias entre los partidos y luego no sesionó durante mas de dos meses por el tratamiento de los préstamos extrapresupuestales y el presupuesto de la Junta Departamental. Finalmente, a finales de junio, los ediles de oficialismo y oposición se destrabó la situación y se acordó un "primer paquete" de nombres a votar.

El 23 de junio se aprobaron una decena de nuevas denominaciones para calles de la periferia que tenían nombres como Calle Nº1 y 17 metros. Allí fueron homenajeados, por ejemplo, el arquitecto y político colorado Walter Pintos Risso en Bañados de Carrasco y Guma Zorrilla, la vestuarista teatral uruguaya y hermana de China Zorrilla, en Carrasco.

Ahora, ¿Guma Zorrilla está en el nomenclátor y su hermana, ícono de la cultura uruguaya, no? China Zorrilla estuvo a punto de entrar la semana pasada, dentro del "segundo paquete" que habían acordado los políticos, pero todo se echó a perder por un nuevo "cortocircuito", al menos por ahora.

Oficialismo y oposición habían acordado cerca de una veintena de nombramientos de calles y plazas. Además de la actriz mencionada -que en la propuesta inicial de Botana sería homenajeada con una parte de la rambla Wilson-, había una calle que homenajearía a la artista argentina María Elena Walsh, otra al escritor y periodista Alberto Methol Ferré y una plaza al artista plástico Julio Mancebo, entre muchas otras.

“Cuando estábamos a punto de votar, como venía todo tan bien, dijimos, entre todos, metamos alguno más para seguir vaciando la bandeja. Ellos (FA) metieron un par, yo metí un par, incluido uno que había presentado uno de los suplentes de Gabriel Cunha (edil herrerista), que era poner una calle a Cándida Díaz de Saravia, la viuda de (Aparicio) Saravia. Empiezan a cuchichear y me di cuenta que había problemas”, relató Abdala.

¿Cuál fue el inconveniente? Sanchez explicó que todos los sectores se habían comprometido a no votar homenajes a políticos.

Abdala no coincide con esa versión: “No habíamos quedado en que no negociamos los políticos. Habíamos quedado en que separamos lo llevable de lo no llevable. Acá en la bolsa de expedientes tengo dos militantes comunistas de Argentina que se radicaron y militaron en Uruguay. Es político, pero para mí es llevable porque es gente que no hizo nada contra lo que yo esté en contra”, respondió.

"El acuerdo lo pinchó Abdala por intransigente. Quiso meter a la viuda de Saravia. Si vamos a no respetar las pautas, no vamos a poder acordar nada. Menciona casos de militantes, que son personas comunes, no identificamos a ninguno con el Frente Amplio", respondió Sánchez.

La diferencia fue insalvable y el Frente Amplio decidió que volverá a analizar los casos en coordinación. “Yo dije de retirarlo y votar lo que estaba acordado, pero igual quisieron ir a su coordinación a hablar de nuevo. La paciencia se está agotando”, advirtió Abdala.

Los casos, entonces, volverán a ser analizados el próximo miércoles.