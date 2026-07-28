Se armó Vecinos del Casupá: una carta a Orsi, proclama en el Palacio Legislativo y movilización en Montevideo

Una agrupación autodenominada "Vecinos del Casupá" , que tiene el apoyo de la Federación Rural (FR) , anunció una movilización para el miércoles 5 de agosto , que comenzará en el Rosedal del Prado, pasará por la Torre Ejecutiva y concluirá frente al Palacio Legislativo .

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Esta movilización se anunció pocos días después que distintas gremiales de productores, entre ellas la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja y la Asociación Rural de Florida , emitan comunicados cuestionando el proyecto del gobierno que considera construir la Represa de Casupá.

También la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal expuso, hace pocos días, su mirada opuesta al emprendimiento.

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El punto de encuentro de la movilización del miércoles de la próxima semana es en el cruce de las avenidas Delmira Agustini y León Ribeiro, a la hora 12, se informó.

Tras llegar a la Plaza Independencia, a las 13.30, se entregará en la sede de gobierno una nota dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, recordándole una audiencia prometida.

En el Palacio Legislativo, a las 15.30, se leerá una proclama y ese será el acto de cierre de la movilización.

"Vecinos del Casupá" es un colectivo que se movilizará "por la defensa del agua, ambiente, territorio y familias rurales", se explicó.

También se indicó que se invita a participar a organizaciones rurales, gremiales, ambientales, culturales y a los ciudadanos de todos los ámbitos que quieran acompañar, recordando que el agua y el ambiente deben ser políticas de Estado que trasciendan distintos gobiernos.

Los motivos de la movilización

Porque no se evalúan alternativas menos dañinas.

Porque no se diversifica la fuente comprometiendo la seguridad hídrica.

Porque se decide antes de un estudio ambiental, generando suspicacias.

Porque el proyecto inundaría más de 430 hectáreas de monte nativo y afectaría seriamente la biodiversidad.

Porque fueron tierras de los Artigas y hacen parte de nuestro acervo histórico cultural.

Porque la represa está proyectada sobre la cuencoa del Santa Lucía que ya sufrió una grave sequía durante la emergencia hídrica de 2022-2023 y los boletines hidrológicos oficiales muestras una tendencia a la disminución de las precipitaciones en la zona.

Porque el obrador está próximo al Sarandí del Yí (posterior estudio ambiental, movimientos sísmicos de 4,6 Escala Ritcher en Montecoral, Florida).

Porque desplazaría familias rurales que perderán su hogar, su trabajo, su historia y su forma de vida siendo desterradas.

Porque desaparecerían tierras de alta productividad que hoy producen alimentos, generan empleo y desarrollo local.