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Se armó Vecinos del Casupá: una carta a Orsi, proclama en el Palacio Legislativo y movilización en Montevideo

Vecinos del Casupá anunció su marcha: del Rosedal del Prado a Torre Ejecutiva para darle una carta a Orsi y luego una proclama en el Palacio Legislativo

28 de julio de 2026 15:03 hs
Vecinos del Casupá anunció una movilización para el 5 de agosto y se hará en Montevideo.

Vecinos del Casupá anunció una movilización para el 5 de agosto y se hará en Montevideo.

Municipio de Casupá

Una agrupación autodenominada "Vecinos del Casupá", que tiene el apoyo de la Federación Rural (FR), anunció una movilización para el miércoles 5 de agosto, que comenzará en el Rosedal del Prado, pasará por la Torre Ejecutiva y concluirá frente al Palacio Legislativo.

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El punto de encuentro de la movilización del miércoles de la próxima semana es en el cruce de las avenidas Delmira Agustini y León Ribeiro, a la hora 12, se informó.

Tras llegar a la Plaza Independencia, a las 13.30, se entregará en la sede de gobierno una nota dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, recordándole una audiencia prometida.

En el Palacio Legislativo, a las 15.30, se leerá una proclama y ese será el acto de cierre de la movilización.

"Vecinos del Casupá" es un colectivo que se movilizará "por la defensa del agua, ambiente, territorio y familias rurales", se explicó.

También se indicó que se invita a participar a organizaciones rurales, gremiales, ambientales, culturales y a los ciudadanos de todos los ámbitos que quieran acompañar, recordando que el agua y el ambiente deben ser políticas de Estado que trasciendan distintos gobiernos.

Los motivos de la movilización

  • Porque no se evalúan alternativas menos dañinas.
  • Porque no se diversifica la fuente comprometiendo la seguridad hídrica.
  • Porque se decide antes de un estudio ambiental, generando suspicacias.
  • Porque el proyecto inundaría más de 430 hectáreas de monte nativo y afectaría seriamente la biodiversidad.
  • Porque fueron tierras de los Artigas y hacen parte de nuestro acervo histórico cultural.
  • Porque la represa está proyectada sobre la cuencoa del Santa Lucía que ya sufrió una grave sequía durante la emergencia hídrica de 2022-2023 y los boletines hidrológicos oficiales muestras una tendencia a la disminución de las precipitaciones en la zona.
  • Porque el obrador está próximo al Sarandí del Yí (posterior estudio ambiental, movimientos sísmicos de 4,6 Escala Ritcher en Montecoral, Florida).
  • Porque desplazaría familias rurales que perderán su hogar, su trabajo, su historia y su forma de vida siendo desterradas.
  • Porque desaparecerían tierras de alta productividad que hoy producen alimentos, generan empleo y desarrollo local.

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