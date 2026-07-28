Temporal en Salto: los apoyos del Inacoop a cooperativas de trabajo, sociales, agrarias y de vivienda

El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) anunció un paquete de nueve medidas destinadas a apoyar a las cooperativas de trabajo, sociales, agrarias y de vivienda, así como a las entidades de la economía social y solidaria, especialmente aquellas dedicadas a la producción agrícola y alimentaria , que fueron afectadas por el temporal que hubo en la madrugada del 18 de julio .

Las iniciativas incluyen prórrogas de vencimientos, rebaja de tasas de interés, ampliación de líneas de financiamiento, apoyo para la ejecución de obras y servicios, y nuevas herramientas de crédito.

Esas medidas buscan atender tanto las necesidades de las cooperativas como de las familias damnificadas por esa adversidad climática que se desarrolló en el litoral norte, principalmente en Salto, se explicó desde INACOOP a El Observador.

Rechazo de los productores del Mercosur a los nuevos aranceles de Trump: "Acusaciones infundadas"

El gobierno, dada la magnitud de los daños en zonas urbanas y rurales, declaró la emergencia granjera en esa zona del país.

Todas las medidas del INACOOP

En materia financiera, las cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que mantengan créditos vigentes del Fondo Rotatorio Especial para Cooperativas (FRECOOP) podrán solicitar la prórroga de sus vencimientos por hasta 90 días, sin intereses ni penalidades.

Asimismo, podrán acceder a nuevos créditos del FRECOOP para afrontar los daños causados por el temporal, en condiciones especiales de monto, plazo e interés.

Además, se reducirá en un 50% la tasa de interés de los créditos otorgados en el marco de estas medidas, estableciéndose tasas máximas anuales de 8% para operaciones en pesos uruguayos y de 2,5% para préstamos en dólares estadounidenses y en unidades indexadas (UI).

Como parte de este paquete, también se incrementarán en un 25% los montos máximos de la línea general destinada a capital de giro cuando ese aumento resulte imprescindible para atender las necesidades planteadas por las cooperativas afectadas. A su vez, el plazo de amortización de esa línea podrá extenderse hasta en un 50%.

En el caso de las cooperativas de vivienda habitadas que deban realizar obras y refacciones como consecuencia de los daños provocados por el temporal, podrán acceder a financiamiento por el 100% del costo de las obras, sin que rijan los topes habituales de financiación del 75% o 90%. Además, el monto máximo por socio o vivienda, actualmente fijado en 12.500 unidades indexadas (UI), se ampliará hasta 15.000 UI.

Otra de las acciones establece que los costos administrativos, profesionales, de tramitación y demás gastos vinculados a las solicitudes de financiamiento no podrán superar el 6% del monto otorgado. En aquellos casos en que ese porcentaje sea mayor, INACOOP asumirá la diferencia.

Paralelamente, la División de Gestión Territorial coordinará con los referentes territoriales la atención prioritaria de las cooperativas y cooperativistas damnificados, dando asistencia, acompañamiento y facilitando las gestiones necesarias para acelerar las respuestas y simplificar los trámites.

Además de las medidas destinadas a las cooperativas afectadas por el temporal, INACOOP implementará un conjunto de herramientas para que cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que no fueron damnificadas puedan contribuir a la recuperación de las familias afectadas.

Entre las iniciativas se encuentra la creación de una línea especial de apoyo para cooperativas de trabajo, cooperativas sociales y entidades de la economía social y solidaria que presten servicios constructivos conexos.

Menores costos, mejores condiciones de pago y más plazo

El objetivo es que puedan ofrecer menores costos, mejores condiciones de pago y plazos más amplios para ejecutar obras de reparación y reconstrucción, sin postergar el inicio de los trabajos.

Asimismo, cuando esas obras o servicios sean contratados por organismos públicos o instituciones vinculadas a la salud, la educación, la infancia, la cultura, los cuidados u otras de similar finalidad, y exista un acuerdo con la entidad estatal para instrumentar mecanismos de cesión de crédito, factoring u otros similares, las operaciones podrán realizarse a tasa 0%.

Por otra parte, a través del Sistema de Intercooperación (SICOOP), INACOOP buscará respaldar a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cooperativas de consumo y a las entidades de la economía social y solidaria para que puedan ofrecer líneas especiales de crédito y mejores condiciones de acceso a productos para las familias afectadas.

Estas medidas permitirán facilitar el financiamiento y la adquisición de mobiliario, vestimenta, electrodomésticos y demás bienes necesarios, incluyendo productos de la canasta básica familiar, fortaleciendo la respuesta del sistema cooperativo y solidario frente a la emergencia.

Finalmente, INACOOP dispondrá un régimen especial para las cooperativas afectadas que comprenderá la prórroga de los vencimientos de la Prestación Coactiva y de la presentación de las declaraciones correspondientes, la posibilidad de acceder a un régimen especial de financiación en cuotas sin intereses y la extensión de la vigencia de los certificados de regularidad.