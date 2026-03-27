Inacoop aprobó crédito por US$ 350 mil para que Pueblo Apícola duplique exportación de miel a la Unión Europea

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) aprobó una línea de crédito -por US$ 350.000- para apoyar la operativa de Pueblo Apícola , una cooperativa dedicada a la producción y a la exportación de miel , integrada por productores familiares distribuidos en distintos departamentos.

El objetivo, se informó a El Observador, es fortalecer la inserción internacional de Pueblo Apícola, ampliando su capacidad exportadora de inmediato, durante la actual zafra.

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Pueblo Apícola, fundada en 2006, el año pasado embarcó miel por más de US$ 1.000.000 y un pilar clave de su éxito es que dispone de seis sellos de certificación para la exportación.

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Apoyo de Inacoop puede generar que se sumen productores

El financiamiento, se explicó, permitirá incrementar el capital de giro de la cooperativa, con la meta de duplicar los volúmenes de exportación y avanzar en un proceso de crecimiento que también incluye la incorporación de nuevos productores, en la medida en que mejoren las condiciones de productividad y exportación.

El contexto

Pueblo Apícola, integrada por productores familiares de miel distribuidos en Rivera, Soriano, Río Negro y Tacuarembó, exporta miel a Europa y Estados Unidos y, según explicó la vicepresidenta de Inacoop, Flavia Carretto, proyecta incrementar los volúmenes de exportación y diversificar mercados, por lo cual solicitaron el apoyo y el acompañamiento del instituto.

Carretto valoró las condiciones de calidad e inocuidad de la producción de la cooperativa, que le han permitido acceder a mercados importantes: “Es una cooperativa que se está posicionando en un mercado que es difícil, pero tiene condiciones de calidad que le permiten acceder a estos mercados internacionales”, sostuvo.

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Objetivo en los mercados: exportar 500.000 kilos de miel

El proyecto prevé alcanzar un volumen de exportación de hasta 500.000 kilos de miel, lo que no solo consolidará la presencia de la cooperativa en el exterior, sino que también generará nuevas oportunidades para pequeños productores.

“Esto permitiría incorporar a nuevos productores y seguir generando productos de calidad que van a mercados internacionales”, concluyó Carretto.