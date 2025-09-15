Dólar
/ Agro / COOPERATIVISMO

Pueblo Apícola, una histórica exportación de miel orgánica por un millón de dólares y el empuje de Inacoop

La cooperativa Pueblo Apícola, con sede en Tacuarembó, está exportando miel por más de US$ 1.000.000 y recibirá apoyo técnico y financiero de Inacoop

15 de septiembre 2025 - 5:00hs
Miel orgánica de exportación, producida por una cooperativa de Tacuarembó, ejemplo de eficiencia productiva y comercial.

Miel orgánica de exportación, producida por una cooperativa de Tacuarembó, ejemplo de eficiencia productiva y comercial.

La cooperativa Pueblo Apícola, con sede en Tacuarembó y fundada en 2006, este año está exportando miel por más de US$ 1.000.000 y, se informó a El Observador, podrá potenciar su emprendimiento productivo gracias a un apoyo que le brindará el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).

Según se destacó, el Inacoop y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra participaron en un acto por el embarque de 100 toneladas de miel con destino a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, producción de Pueblo Apícola.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.39.30
El apoyo del Inacoop a Pueblo Apícola

Graciela Fernández, presidenta del instituto, comentó que esa cooperativa alcanzó ese logro porque se ha capacitado y con base en tres logros: una marca reconocida; calidad del producto con el cumplimiento de estándares internacionales y criterios ambientalistas actuales; y una certificación de primera calidad con estándares reconocidos con la marca a nivel de comercio justo internacional.

Pueblo Apícola, remarcó, “es una cooperativa sustentable y sostenible, por eso logra la exportación y logra insertarse en el mercado internacional más que en el interno".

Es, además, la única cooperativa que tiene seis sellos para exportar.

"Para nosotros es un orgullo venir a apoyar a una cooperativa que exporta, que se internacionaliza, vamos a apoyar este proyecto con capacitación”, a través del Programa Formativo Procoop, señaló.

Además, anunció que Inacoop va a “apoyar el desarrollo económico y productivo en territorio del Fondo de Desarrollo y utilizarlo para que ellos puedan duplicar las toneladas de miel a exportar, necesitan un sistema de financiación flexible, no solo bancario”.

Con el apoyo que anunció la presidenta de Inacoop, la cooperativa va a celebrar sus 20 años en 2026 duplicando o tal vez triplicando su exportación.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.39.31

Miel orgánica de Tacuarembó

Miriam Caraballo, socia fundadora de Pueblo Apícola, explicó que la cooperativa tuvo este logro de exportación “de acuerdo con una proyección que se hizo con antelación y a un trabajo muy bien organizado en cuanto al control de calidad y tener las colmenas preparadas para el momento de la producción”.

Destacó que “fue una buena zafra y se hizo un control de calidad muy estricto, donde se lograron lotes enteros de muy buena calidad, que se están colocando en ese mercado tan exigente a quien le vendemos”.

Con esta exportación, la cooperativa consigue sumar valor agregado, porque la exportación incluye el sello orgánico y de comercio justo, lo cual le permite no solo llegar a la Unión Europea, incluyendo a países con muchos requisitos como Suiza y Alemania, sino también a Estados Unidos y a países escandinavos.

Al ser consultada sobre cómo logran producir miel orgánica, Caraballo explicó que es un trabajo de muchos años: “En Uruguay, al ser poca gente, hay mucho menos contaminación. Al estar al norte, estamos más protegidos ecológicamente también”.

Además, informó que junto a una cooperativa de Rocha contrataron a un técnico europeo, que estuvo 21 días en Uruguay, quien les enseñó a producir orgánico.

Precios, rentabilidad, aranceles y combustible

Informó que la baja de los precios internacionales afecta la rentabilidad en la apicultura, pero que con los años los productores de Pueblo Avícola aprendieron a amortizar, “porque como es una producción natural, hay años muy buenos y hay años no tan buenos, cuando los años son buenos nosotros tenemos recaudo de administrar muy bien, como toda actividad agropecuaria, los costos y los gastos, para poder tener una reserva cuando vienen las bajas de los precios”.

Explicó que los precios bajos perjudican porque tienen un costo muy elevado, "un arancel para entrar en Europa muy alto y el combustible es sumamente pesado para la producción”.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 10.39.30(1)
Miel Inacoop Tacuarembó Apicultura

