La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

Julia Paternain se metió en los libros de historia del deporte uruguayo a última hora de la noche de este sábado, luego de haber terminado en el podio con la medalla de bronce en la prueba de maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, tras una carrera espectacular.

De esa manera, se transformó en la primera atleta uruguaya en conseguir una presea en un torneo mayor de este tenor.

Julia Paternain es hija de padres uruguayos, aunque nació en la ciudad de León, en México.

Por otra parte, creció en Flagstaff, Inglaterra, y actualmente compite por la Universidad de Arkansas tras hacerlo antes por la de Pennsylvania, en Estados Unidos.

julia paternain Julia Paternain corre en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos

Tiene 25 años (cumple 26 el próximo 29 de este mes) y su papá, Gabriel Paternain, es profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Su madre se llama Graciela Muniz.

Comenzó defendiendo a Gran Bretaña pero como informó este sábado Referí, en enero de este año cambió su nacionalidad World Athletics por Uruguay y batió cuatro récords nacionales en su primera competencia.

El 30 de marzo pasado había corrido su primera maratón y batió el récord nacional con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 09 segundos.

julia con amigas Julia Paternain adolescente en una fiesta con amigas

En maratones de Mundiales, es la primera vez que una atleta sudamericana alcanza el podio.

Las únicas dos que lo habían obtenido hasta ahora habían sido Marianne Dickerson (plata) en Helsinki 1983 y Ammy Crag (bronce) en Londres 2017, ambas de Estados Unidos.

Para tener una idea de lo que fue esta medalla conseguida por Julia Paternain, hay que informar que llegó al Mundial de Tokio 2025 en el puesto 288 del ranking y alcanzó el tercer lugar de la competencia de maratón femenina.