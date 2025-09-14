Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

La atleta uruguaya se metió en los libros del deporte de este país tras una carrera formidable en el Mundial de atletismo de Tokio 2025

14 de septiembre 2025 - 10:30hs
Julia Paternain cuando era niña

Julia Paternain cuando era niña

Julia Paternain se metió en los libros de historia del deporte uruguayo a última hora de la noche de este sábado, luego de haber terminado en el podio con la medalla de bronce en la prueba de maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, tras una carrera espectacular.

La historia de Julia

Julia Paternain es hija de padres uruguayos, aunque nació en la ciudad de León, en México.

julia y su papa
Julia Paternain de niña junto a su papá

Julia Paternain de niña junto a su papá

Julia Paternain de Uruguay celebra su medalla de bronce en maratón en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

Por otra parte, creció en Flagstaff, Inglaterra, y actualmente compite por la Universidad de Arkansas tras hacerlo antes por la de Pennsylvania, en Estados Unidos.

julia paternain
Julia Paternain corre en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos

Julia Paternain corre en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos

Tiene 25 años (cumple 26 el próximo 29 de este mes) y su papá, Gabriel Paternain, es profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Su madre se llama Graciela Muniz.

Comenzó defendiendo a Gran Bretaña pero como informó este sábado Referí, en enero de este año cambió su nacionalidad World Athletics por Uruguay y batió cuatro récords nacionales en su primera competencia.

El 30 de marzo pasado había corrido su primera maratón y batió el récord nacional con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 09 segundos.

julia con amigas
Julia Paternain adolescente en una fiesta con amigas

Julia Paternain adolescente en una fiesta con amigas

En maratones de Mundiales, es la primera vez que una atleta sudamericana alcanza el podio.

Las únicas dos que lo habían obtenido hasta ahora habían sido Marianne Dickerson (plata) en Helsinki 1983 y Ammy Crag (bronce) en Londres 2017, ambas de Estados Unidos.

Para tener una idea de lo que fue esta medalla conseguida por Julia Paternain, hay que informar que llegó al Mundial de Tokio 2025 en el puesto 288 del ranking y alcanzó el tercer lugar de la competencia de maratón femenina.

Temas:

Julia Paternain Inglaterra Tokio 2025 Mundial de atletismo Maratón

Seguí leyendo

Las más leídas

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

Federico Valverde con Real Madrid
ESPAÑA

Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes en el triunfo 2-1 ante Real Sociedad por LaLiga de España

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Julia Paternain de Uruguay celebra su medalla de bronce en maratón en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos