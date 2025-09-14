La durísima lesión en un pie que sufrió el danés Martin Braithwaite, el sucesor de Luis Suárez en Gremio

Martin Braithwaite se rompió el tendón de Aquiles jugando para Gremio

La temporada 2025 terminó para el delantero danés Martin Braithwaite, quien es el titular habitual del ataque de Gremio y que llegó como sustituto de Luis Suárez, quien en 2023, fue elegido por los periodistas con la Bola de Prata (Balón de Plata), de la prestigiosa revista Placar, como el Mejor Jugador del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El danés se rompió el tendón de Aquiles de uno de sus pies, y tendrá para varios meses de recuperación.

Braithwaite sigue como el máximo anotador del equipo gaúcho en el año.

La lesión de Braithwaite Martin Braithwaite sufrió la lesión de la rotura del tendón de Aquiles de uno de sus pies en la sorpresiva derrota de Gremio como local por 1-0 ante Mirassol por el Brasileirao.

"El Departamento de Ciencia, Salud y rendimiento de Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el delantero Martin Braithwaite sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda, durante la segunda mitad del último juego para el campeonato brasileño. El atleta se someterá a un procedimiento quirúrgico en los próximos días", informó el club gaúcho tras la derrota.