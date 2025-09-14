La temporada 2025 terminó para el delantero danés Martin Braithwaite, quien es el titular habitual del ataque de Gremio y que llegó como sustituto de Luis Suárez, quien en 2023, fue elegido por los periodistas con la Bola de Prata (Balón de Plata), de la prestigiosa revista Placar, como el Mejor Jugador del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El danés se rompió el tendón de Aquiles de uno de sus pies, y tendrá para varios meses de recuperación.
La durísima lesión en un pie que sufrió el danés Martin Braithwaite, el sucesor de Luis Suárez en Gremio
Un momento doloroso para los hinchas gaúchos y para el propio jugador, quien se pierde el resto de la temporada