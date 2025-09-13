Darwin Núñez fue determinante para su equipo, Al-Hilal, que este sábado igualó como local 2-2 contra Al-Qadsiah, el club en el que juega el uruguayo Nahitan Nández, compañero suyo en el combinado nacional, en un encuentro por la segunda fecha de la Saudi Pro League, la Liga de Arabia Saudita. El delantero convirtió el transitorio 1-1 y fue su primer tanto oficial desde su llegada.
Mirá la habilidad de Darwin Núñez para anotar su primer gol para Al-Hilal ante el equipo de Nahitan Nández en Arabia Saudita
El uruguayo tuvo seis remates al arco en el encuentro y fue de lo mejor de su equipo en la Liga de Arabia Saudita