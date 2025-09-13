Mirá la habilidad de Darwin Núñez para anotar su primer gol para Al-Hilal ante el equipo de Nahitan Nández en Arabia Saudita

Darwin Núñez fue determinante para su equipo, Al-Hilal, que este sábado igualó como local 2-2 contra Al-Qadsiah, el club en el que juega el uruguayo Nahitan Nández, compañero suyo en el combinado nacional, en un encuentro por la segunda fecha de la Saudi Pro League, la Liga de Arabia Saudita. El delantero convirtió el transitorio 1-1 y fue su primer tanto oficial desde su llegada.

En la primera fecha, habían vencido, también como locales, 2-0 a Al-Riyadh, y le habían anulado un tanto cuando iban 0-0, por una falta de su compañero, el serbio Sergej Milinkovic-Savic.

Fue en el inicio del segundo tiempo contra Al-Qadsiah, cuando perdían transitoriamente 1-0.

El delantero uruguayo picó en velocidad y recibió un gran pase desde la derecha, por lo que le ganó la posición a su marcador, con gran habilidad.

Luego, el equipo en el que Nahitan Nández jugó los 90 minutos, pasó nuevamente al frente, 2-1, pero posteriormente, apareció la igualdad de Ruben Neves.

Darwin Núñez fue sustituido a los 88 minutos, luego de tener seis remates al arco y el gol, y se retiró muy aplaudido.