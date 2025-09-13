Dólar
Mirá la habilidad de Darwin Núñez para anotar su primer gol para Al-Hilal ante el equipo de Nahitan Nández en Arabia Saudita

El uruguayo tuvo seis remates al arco en el encuentro y fue de lo mejor de su equipo en la Liga de Arabia Saudita

13 de septiembre 2025 - 18:57hs

Darwin Núñez fue determinante para su equipo, Al-Hilal, que este sábado igualó como local 2-2 contra Al-Qadsiah, el club en el que juega el uruguayo Nahitan Nández, compañero suyo en el combinado nacional, en un encuentro por la segunda fecha de la Saudi Pro League, la Liga de Arabia Saudita. El delantero convirtió el transitorio 1-1 y fue su primer tanto oficial desde su llegada.

El debut de Darwin Núñez en las redes ajenas

Darwin Núñez este sábado sí pudo festejar un gol.

Fue en el inicio del segundo tiempo contra Al-Qadsiah, cuando perdían transitoriamente 1-0.

El delantero uruguayo picó en velocidad y recibió un gran pase desde la derecha, por lo que le ganó la posición a su marcador, con gran habilidad.

Luego, el equipo en el que Nahitan Nández jugó los 90 minutos, pasó nuevamente al frente, 2-1, pero posteriormente, apareció la igualdad de Ruben Neves.

Darwin Núñez fue sustituido a los 88 minutos, luego de tener seis remates al arco y el gol, y se retiró muy aplaudido.

Darwin Núñez Al Hilal Nahitan Nández Arabia Saudita

