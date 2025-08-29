Darwin Núñez debutó este viernes con su nuevo club, Al-Hilal que derrotó 2-0 como local en el Kingdom Arena a Al-Riyadh por la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.
El uruguayo fue figura en su nuevo club; Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita