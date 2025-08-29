Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

El uruguayo fue figura en su nuevo club; Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

29 de agosto 2025 - 14:07hs

Darwin Núñez debutó este viernes con su nuevo club, Al-Hilal que derrotó 2-0 como local en el Kingdom Arena a Al-Riyadh por la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.

El gol que le anularon de entrada a Darwin Núñez

Cuando recién había comenzado el partido y apenas se cumplían 9 minutos, Darwin Núñez hizo un gol y lo festejó como loco frente a su hinchada.

 Ignacio Sosa
PEÑAROL

Se terminó la novela: mirá por qué Ignacio Sosa se queda en Peñarol al menos, hasta diciembre

Juan Rodríguez 
PEÑAROL

Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

No obstante, segundos después, el mismo fue anulado.

¿Por qué? Es que cuando partió un centro desde la derecha a cargo de Joao Cancelo, la pelota le llegó al serbio Sergej Milinkovic-Savic, y este cometió una falta a un zaguero rival, justo cuando el balón le había quedado a Darwin Núñez, quien convirtió su gol.

El uruguayo jugó hasta los 85 minutos y fue sustituido por el técnico Simone Inzaghi, ante el aplauso de todo el estadio.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Hugo Sierra con Ignacio Sosa y sus familiares cuando se firmó el contrato con Peñarol
PEÑAROL

Hugo Sierra, representante de Ignacio Sosa de Peñarol: dijo que el jugador no firmó precontrato con Red Bull Bragantino y que se equivocó porque venía de un viaje de 12 horas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos