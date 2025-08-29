Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Darwin Núñez debutó este viernes con su nuevo club, Al-Hilal que derrotó 2-0 como local en el Kingdom Arena a Al-Riyadh por la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.

El encuentro se jugó ante un imponente estadio que lució repleto.

Cuando recién había comenzado el partido y apenas se cumplían 9 minutos, Darwin Núñez hizo un gol y lo festejó como loco frente a su hinchada.

No obstante, segundos después, el mismo fue anulado.

¿Por qué? Es que cuando partió un centro desde la derecha a cargo de Joao Cancelo, la pelota le llegó al serbio Sergej Milinkovic-Savic, y este cometió una falta a un zaguero rival, justo cuando el balón le había quedado a Darwin Núñez, quien convirtió su gol.

El uruguayo jugó hasta los 85 minutos y fue sustituido por el técnico Simone Inzaghi, ante el aplauso de todo el estadio.