Las fotos y el video del imponente estadio techado de Al-Hilal en el que debutará Darwin Núñez, anotó Luis Suárez, y que parece salido de un cuento de "Las mil y una noches"

Darwin Núñez está listo para lo que será su debut oficial en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita, ya que este fin de semana comenzará la Saudi Pro League, la liga de ese país, jugando un partido como locales. El equipo del uruguayo juega como locatario en el Estadio KIngdom Arena que es un verdadero sueño, es techado y tiene césped híbrido.

La construcción del Kingdom Arena (originalmente conocido como Boulevard Hall) comenzó a mediados de 2023.

Su objetivo era ser un centro de entretenimiento que permitiera celebrar diversos eventos y grandes conciertos.

Al-Hilal empezó a jugar sus partidos como local en el nuevo estadio a partir de principios de 2024.

El partido inaugural fue contra Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi, y los árabes vencieron 4-3. Suárez anotó el primer gol del equipo estadounidense.

El Kingdom Arena es una instalación totalmente cubierta, con un terreno de juego de tamaño natural en su interior y gradas con capacidad para 28.000 espectadores. El edificio tiene 47 m de altura.

El césped del Kingdom Arena es híbrido. Debido a la falta de acceso a la luz solar, se mantiene en buenas condiciones mediante iluminación artificial.

Aquí se puede ver un video del Estadio Kingdom Arena: