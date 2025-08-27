Dólar
COPA AUF URUGUAY

5 cosas que no sabías de Río Negro de San José, el club al que enfrentará hoy Peñarol por su debut en la Copa AUF Uruguay

27 de agosto 2025 - 15:21hs
Río Negro de San José enfrentará a Peñarol por la Copa AUF Uruguay

Río Negro de San José enfrentará a Peñarol por la Copa AUF Uruguay

Peñarol ya viajó hacia San José para enfrentar este miércoles desde la hora 20.30 a Río Negro de esa ciudad por su debut en la Copa AUF Uruguay en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata. El equipo aurinegro viaja con varios futbolistas juveniles en su plantel y el técnico Diego Aguirre realizará muchas variantes en el equipo titular.

Río Negro de San José viene de perder el pasado 3 de agosto la final de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) ante Universitario de Salto, que este martes derrotó 2-0 a Wanderers y lo eliminó de la Copa AUF Uruguay.

5 cosas que no sabías de Río Negro de San José

Aquí Referí confeccionó una pequeña lista de cinco cosas que no son tan conocidas sobre Río Negro de San José, rival de Peñarol en el debut de la edición 2025 de la Copa AUF Uruguay.

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

1) Fue el único club de San José en la Liguilla Prelibertadores: Lo hizo en el año 1997, un hito deportivo inédito para la historia del fútbol maragato y allí justamente se dio el único partido de la historia contra Peñarol, en el que vencieron los carboneros, entonces dirigidos por Gregorio Pérez, por 5-1.

2) Fundadores y la "cocina de las papas fritas": El club fue fundado en 1941 por Oribe Tempone, Orosmán Espinosa y Valentín Durán, entre otros. Se dice que sus primeras reuniones se realizaban en la cocina de la fábrica de papas fritas de Orosmán Espinosa o en un bar local, lo que le da un toque muy pintoresco a sus orígenes.

3) El recuerdo del campeonato "del interior": El 24 de junio de 1990 marcó uno de los días más importantes de su historia al consagrarse campeón del interior tras vencer a Wanderers de Artigas. Esta hazaña es recordada como uno de sus mayores logros.

4) Un campeón de la OFI con más de 70 copas: A lo largo de su historia, el club ha acumulado más de 70 trofeos a nivel local y regional. Uno de los más destacados, además de la Copa de 1990, fue el "Ciudad de San José" que ganaron varias veces.

5) Jugadores de nombre nacional: En su plantel actual, el club cuenta con jugadores que han tenido trayectoria en el fútbol profesional de Uruguay. Nombres como Maximiliano Calzada (ex Nacional), Bernardo Long (el arquero ex Defensor Sporting y Rampla Juniors, entre otros) y Roberto Brum (ex Nacional y Liverpool) forman parte del equipo.

