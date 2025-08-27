Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo de la Champions League de este jueves: hora, dónde verlo y los clubes clasificados

Sorteo de la Champions League de este jueves: hora, dónde verlo y los clubes clasificados

27 de agosto 2025 - 19:18hs
El trofeo de la Liga de Campeones&nbsp;

El trofeo de la Liga de Campeones 

AFP

La Champions League ya jugó las primeras fases con los equipos de menor poderío de Europa, y ya este miércoles, se conocieron los últimos clubes clasificados a lo que será la fase de grupos que se disputará igual que el año pasado, con el formato diferente que aplicó la UEFA.

En ese contexto, se hará el sorteo en Mónaco.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la primera fase de la Champions League 2025-26 se realizará en Mónaco, este jueves 28 de agosto a la hora 13.

¿Por dónde se puede ver en vivo el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo se podrá ver en vivo en streaming a través de Disney+.

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

¿Cómo es el formato del sorteo de la Champions League?

La Champions League mantendrá el mismo formato implementado en la temporada pasada.

Los 36 equipos participantes se dividirán en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual y cada club enfrentará a ocho equipos, dos de cada bombo.

Cada equipo enfrentará a dos clubes de cada uno de los cuatro bombos, con un partido de local y otro de visitante.

En esta primera fase no se pueden enfrentar equipos del mismo país, salvo que por fuerza mayor así lo obligue la competición y el sorteo.

Los bombos para el sorteo de la Champions League

Bombo 1

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

Bombo 2

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica y Brujas.

Bombo 3

Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Bombo 4

Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club de Bilbao, Newcastle United, FC Copenhague, Pafos y Kairat Almaty.

Temas:

Champions League UEFA sorteo fixture

