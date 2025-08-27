Lustemberg firmó acuerdo con ministo de Salud de Brasil y el MSP creará CTI para recién nacidos en Rivera

El Ministerio de Salud Pública creará un Centro de Terapia Intensiva (CTI) para recién nacidos en el Hospital de Rivera que atenderá tanto a los nacidos en Uruguay como a los de Brasil .

El anuncio fue realizado este miércoles en el departamento norteño, contó con la ministra de Salud Cristina Lustemberg y su par brasileño Alexandre Padilha , además de otras autoridades uruguayas.

Lustemberg remarcó que este CTI “va a ser una fortaleza para los niños que requieran eventualmente cuidados intensivos neonatales" , esto "en el departamento de Rivera y cercano a Livramento (Brasil)”. Según la ministra, en Rivera nacen unos 1.200 niños al año .

También estuvieron presentes el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin .

Ambos ministros de Salud anunciaron la instalación de la Comisión Binacional de Salud de Frontera y un plan de acciones conjuntas antes de fin de año.

Tanto Lustemberg como Padilha ratificaron "el compromiso de seguir implementando el Ajuste Complementario del Acuerdo sobre Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños, para prestación de servicios de salud, en su carácter de marco legal vigente en ambos países".

En ese sentido, la comisión que se pretende instalar busca ser "encargada de supervisar la implementación del referido ajuste".