Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / RIVERA

Lustemberg firmó acuerdo con ministo de Salud de Brasil y el MSP creará CTI para recién nacidos en Rivera

La ministra de Salud anunció la instalación de la Comisión Binacional de Salud de Frontera y un plan de acciones conjuntas antes de fin de año

27 de agosto 2025 - 21:32hs
Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Foto: Ministerio de Salud Pública
Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Foto: Ministerio de Salud Pública
Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Ministro de Salud de Brasil junto a Cristina Lustemberg en Rivera

Foto: Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública creará un Centro de Terapia Intensiva (CTI) para recién nacidos en el Hospital de Rivera que atenderá tanto a los nacidos en Uruguay como a los de Brasil.

El anuncio fue realizado este miércoles en el departamento norteño, contó con la ministra de Salud Cristina Lustemberg y su par brasileño Alexandre Padilha, además de otras autoridades uruguayas.

Lustemberg remarcó que este CTI “va a ser una fortaleza para los niños que requieran eventualmente cuidados intensivos neonatales", esto "en el departamento de Rivera y cercano a Livramento (Brasil)”. Según la ministra, en Rivera nacen unos 1.200 niños al año.

Más noticias
lustemberg respaldo a danza: no hay conflicto de interes en relacion a asse, ni directa ni indirectamente
MSP

Lustemberg respaldó a Danza: "No hay conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente"

no ha habido un aumento de casos de covid, dijo lustemberg sobre nuevas variantes de coronavirus en uruguay
CORONAVIRUS

"No ha habido un aumento de casos de covid", dijo Lustemberg sobre nuevas variantes de Coronavirus en Uruguay

También estuvieron presentes el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Ambos ministros de Salud anunciaron la instalación de la Comisión Binacional de Salud de Frontera y un plan de acciones conjuntas antes de fin de año.

Tanto Lustemberg como Padilha ratificaron "el compromiso de seguir implementando el Ajuste Complementario del Acuerdo sobre Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños, para prestación de servicios de salud, en su carácter de marco legal vigente en ambos países".

En ese sentido, la comisión que se pretende instalar busca ser "encargada de supervisar la implementación del referido ajuste".

Temas:

Ministerio de Salud Pública cti Rivera Cristina Lustemberg Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Render presentado por Cinve en octubre del 2024. 
TRANSPORTE

Gobierno da un primer paso para la reforma del transporte y acuerda con intendencias la creación de una entidad metropolitana

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos