/ Nacional / CORONAVIRUS

"No ha habido un aumento de casos de covid", dijo Lustemberg sobre nuevas variantes de Coronavirus en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación de variantes Frankenstein y Nimbus en Uruguay

21 de agosto 2025 - 12:01hs
20250730 Cristina Lustemberg en ADM
Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que las dos nuevas variantes de Covid-19 que se registraron recientemente no han generado un aumento de casos.

"No ha habido un aumento de casos de Covid, los cuadros son de forma leve", dijo Lustemberg el miércoles en rueda de prensa.

El ministerio había informado que se detectaron variantes del covid-19 conocidas como Frankenstein y Nimbus. "Tenemos dos variantes del SARS-CoV-2 que estaban en América Latina", agregó la jerarca.

"No han generado ni aumento de hospitalizaciones ni de cuadros graves. Tienen un comportamiento leve desde que la detectamos, el fin de semana hasta ahora", dijo sobre Frankenstein y Nimbus.

En estos casos "los síntomas son resfrío, dolor de garganta, cuadro de impregnación viral, fiebre".

"Estamos haciendo convocatoria a las personas que tienen que tener indicación de esta vacuna que la tengan", añadió y recordó que "están en cualquier puesto de vacunación".

Por el momento la cartera no plantea protocolos para estas variantes, más que las recomendaciones de "usar tapabocas" en caso de estar enfermo, "consultar siempre al médico" y realizarse "el lavado de manos".

Entre otros aspectos, Lustemberg destacó que están "prorrogando un mes más la vacunación antigripal" debido a que hay "muchos casos de gripe".

"También exhortamos a las mujeres que están cursando el embarazo entre la semana 32 y 36, a vacunarse contra el virus sincitial respiratorio", agregó. Estos "son los dos virus que están predominando en cuadros que generan internación", según la ministra.

Además alertó que "en la región ha aumentado 34 veces más los casos de sarampión".

Temas:

Covid-19 Cristina Lustemberg coronavirus Ministra de Salud Pública msp Uruguay

