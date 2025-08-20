Dólar
/ Nacional / AVISO ESPECIAL

Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h

Desde el organismo compartieron una imagen infrarroja de satélite meteorológico que muestra el desarrollo y desplazamiento del fenómeno

20 de agosto 2025 - 14:31hs
Inumet&nbsp;

Inumet 

En medio del ciclón extratropical pronosticado para la región, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una actualización de su aviso especial por la ocurrencia de "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes".

Según el instituto, en horas de la madrugada de este miércoles, los vientos comenzaron a rotar del este y noreste al suroeste, con intensidades de entre 40-60 km/h y rachas de entre 60-80 km/h, algunas de ellas puntualmente superiores.

Las zonas más afectadas serán al sur del Río Negro, persistiendo allí precipitaciones abundantes. Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar al término de la jornada.

Desde Inumet compartieron además una imagen infrarroja de satélite meteorológico que muestra el desarrollo y desplazamiento del ciclón extratropical en la región.

image

