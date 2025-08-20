En medio del ciclón extratropical pronosticado para la región, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una actualización de su aviso especial por la ocurrencia de "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes".
Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h
Desde el organismo compartieron una imagen infrarroja de satélite meteorológico que muestra el desarrollo y desplazamiento del fenómeno