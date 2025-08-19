"Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a la decisión de la bancada del Frente Amplio de solicitar la aplicación del artículo 115 de la Constitución, luego de que tildara a su par Nicolás Viera de “puto de mierda” durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti.

El artículo 115 establece que cada cámara puede "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas". Para esto se requiere una mayoría de dos tercios con la que el Frente Amplio no cuenta.

En diálogo con El Observador, Da Silva consideró que “hay que parar con este circo que distrae de la realidad y agrega humo” . “Hay que salir del Maipo y entrar en el Palacio Legislativo”, sostuvo.

Además, aseguró que “se acaba de destruir toda la confianza entre los coordinadores políticos del Parlamento” y recordó que faltan “horas” para que entre el proyecto de ley de Presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo.

Da Silva indicó que “no hay diálogo” porque “no hay con quien hablar”. A su vez, insistió en que no presentará ningún tipo de acción legal contra Viera por “la difamación”.

Los nacionalistas están molestos con el Frente Amplio porque antes de la sesión de este martes hubo reunión de coordinación de bancadas y, tanto antes como después de la instancia parlamentaria, los oficialistas no mencionaron que solicitarían la aplicación del artículo 115.

Durante la interpelación de la semana pasada por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, Viera acusó a Da Silva de tener "intereses cruzados" y le cuestionó que hubiera recomendado invertir en Conexión Ganadera. "De ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país", dijo el senador del MPP, mientras que Da Silva le dijo que no se lo permitía, le gritó “¡váyase a cagar!” y le hizo un gesto con el dedo medio.

"Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota", retrucó el frenteamplista y respondió: “Es un atrevido”. La situación escaló aún más cuando, según se escucha en la grabación, Da Silva le dijo a Viera “puto de mierda”. Y el senador Sebastián Sabini, que ejercía la presidencia de la sesión, levantó la sesión.