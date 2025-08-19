"Provocaron este desastre": cámaras pesqueras rechazaron reunión tripartita con el sindicato y el Ministerio de Trabajo para saldar el conflicto

Las cámaras pesqueras fueron convocadas este martes para participar de una reunión tripartita con el sindicato con el fin de saldar el conflicto , pero decidieron no participar y le enviaron una carta al ministro de Trabajo, Juan Castillo, alegando que los trabajadores que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines ( Suntma ) "provocaron este desastre" , en alusión a la parálisis del sector.

Tanto la Cámara de Industriales Pesqueras del Uruguay (CIPU) como la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) iniciaron hace algunos días un "proceso de una demanda civil contra el sindicato por daños y perjuicios", informaron en la carta dirigida a Castillo.

La convocatoria estaba fijada para las 11:30 del martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero las empresas no asistieron y reafirmaron que "esta dirigencia sindical no es un interlocutor válido" para concretar "el proceso refundacional" de la pesca.

Según las cámaras, unos "9.000 postulantes se presentaron al llamado" que realizaron para "refundar la pesca". De ese total, más de 400 tienen libreta de embarque , estos recibieron un mail para acceder a que una inteligencia artificial (IA) les realice una entrevista y un test psicotécnico para ser seleccionados en el trabajo.

En esta primera instancia se convocará solo "a postulantes con libreta de embarque, sin importar si están sindicalizados o no".

AVISO A LOS NAVEGANTES. 19 AGO 2025. 16 hs.

Queremos informar dos cosas:

1 Sobre la noticia publicada hoy citando fuentes judiciales sobre una demanda civil que se inició hace 10 días contra el sindicato, no vamos a hacer declaraciones. Esa acción judicial refiere a un… pic.twitter.com/WAdladp5sX — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) August 19, 2025

"Después de casi 90 días de una paralización sin ningún sentido, violando el convenio vigente, mintiendo sobre las condiciones de trabajo, provocando un efecto devastador en miles de trabajadores de todo el sector, generando pérdidas millonarias para el país, y amenazando la supervivencia de las empresas que arriesgan e invierten para generar empleo y divisas para el país, resulta sorpresiva la convocatoria del señor ministro (Castillo) con tanta celeridad", afirmaron cámaras pesqueras en un misiva que también hicieron pública.

"La prioridad ahora no es dialogar con los mismos que provocaron este desastre. Para nosotros la prioridad es salir a trabajar", agregó la carta firmada por Ricardo Piñeiro (presidente de CAPU) y Juan Riva-Zuchelli (presidente de CIPU).

Los reclamos del Sindicato de la Pesca

Archivo: manifestación del Sindicato de la Pesca Archivo: manifestación del Sindicato de la Pesca Foto: redes sociales del Suntma

El Suntma presentó varios reclamos que desencadenaron un conflicto de casi tres meses de duración en que las empresas terminaron desconociendo a estos trabajadores como "interlocutor válido".

Entre las exigencias estaban la suma de un tripulante a los barcos costeros para que efectúen guardia de timón cuando el capitán tiene sus horas de descanso.

El pasado jueves, la asamblea del sindicato aceptó la "propuesta transitoria" del Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto de la pesca, pero para levantarlo primero debía de ser aprobada por los empresarios del sector. Sin embargo, las compañías vinculadas a la pesca confirmaron que no aceptaban tal propuesta.

La iniciativa de la cartera no contemplaba sumar tripulantes, algo que sí reclamaba el Suntma, pero proponía que las guardias fueran pagas mediante un subsidio estatal.

Además incluía un descanso mínimo para los tripulantes y una mesa de negociaciones para seguir tratando el tema, entre otras cuestiones.