/ Economía y Empresas / PIT-CNT

PIT-CNT pidió al gobierno que retire los permisos de pesca a las "patronales intransigentes y reaccionarias" del sector

La central sindical realizó la solicitud ante la falta de avance en el conflicto pesquero que enfrenta a empresas y sindicato

12 de agosto 2025 - 16:08hs
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT

El conflicto pesquero tuvo un capítulo aparte este martes en el acto realizado por el PIT-CNT que acompañó el paro general parcial.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, criticó a las cámaras empresariales del sector y expuso que pretenden “solucionar un conflicto echándole fuego a las llamas”.

El dirigente indicó que ante la falta de avance en las negociaciones y la negativa de las cámaras empresariales para aceptar propuestas, el PIT-CNT pidió al Poder Ejecutivo que se les retire los permisos de pesca a “estas patronales intransigentes y reaccionarias”.

También solicitó que sean revisados los subsidios y apoyos estatales que reciben las empresas del sector. Esa medida deberá mantenerse “hasta tanto no hayan contrapartes de negociación y trabajo digno para un sector que debe establecer las condiciones mínimas de trabajo y generar las condiciones para una pesca estable, con relaciones laborales adecuadas y, en lo posible, sin conflictos”, afirmó Abdala.

