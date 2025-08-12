Dólar
Nacional / AFECTACIÓN

Paro general parcial del PIT-CNT: cortes de tránsito y desvíos en 18 de Julio por montaje de escenario

A partir de las primeras horas de la mañana, el tránsito se ve afectado en 18 de Julio entre las calles Ejido y Cuareim

12 de agosto 2025 - 8:33hs
20250408 Vista de la Avenida 18 de julio y la bicisenda, monopatines, bus eléctrico, centro, tránsito, autos.
Foto: Inés Guimaraens

El PIT-CNT lleva a cabo este martes 12 de agosto un paro general parcial de 9 a 13 horas, acompañado por una marcha en el Centro de Montevideo. Este evento está generando cortes de tránsito y desvíos en varias calles, especialmente en la zona de 18 de Julio, afectando el tráfico y la circulación habitual de la capital.

A partir de las primeras horas de la mañana, el tránsito se ve afectado en 18 de Julio entre las calles Ejido y Cuareim, debido a la instalación de un escenario para el acto central del PIT-CNT, que se llevará adelante al mediodía en Plaza Libertad (Cagancha). A las 09:00 los sindicatos comenzarán a concentrarse en la Explanada de la Universidad de la República, desde donde partirán en marcha hacia Plaza Libertad. Esta movilización afectará principalmente el tráfico en las calles comprendidas entre Eduardo Acevedo y Cuareim.

Aunque el paro finaliza a las 13:00, la normalización de tránsito demandará más tiempo, especialmente en la zona cercana a Plaza Libertad, debido a la tarea de desmontar el escenario y retirar los equipos utilizados durante la movilización. Se espera que la circulación vuelva a la normalidad horas después, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y optar por rutas alternativas.

Cortes y desvíos del tránsito
