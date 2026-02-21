Jadson Viera tras la victoria de Nacional contra Progreso: "Siempre un partido previo a un clásico es complicado", y un periodo de pases que no cierra

El entrenador Jadson Viera , aseguró que quedó "contento" por la victoria de Nacional 1-0 contra Progreso , en un partido disputado este sábado por la noche en el estadio Silvestre Landoni de Durazno , y aseguró que siempre es "complicado" jugar antes de los clásicos con Peñarol.

"Contento, siempre un partido previo a un clásico es complicado . Un primer tiempo controlado, en una cancha difícil con un rival que generó situaciones de gol. Nos faltó defender con la pelota en el segundo tiempo", reconoció Viera en la conferencia de prensa posterior al partido, en la que indicó que el club quería "llegar ganando" al partido del próximo fin de semana contra el carbonero.

El DT valoró que el equipo tuvo "buenas posesiones, buenas llegadas" contra el gaucho, y también remarcó que su plantel se fue "sin lesiones y sin expulsiones" de Durazno, aspecto clave para el clásico.

"Se vieron cosas que me gustaron mucho, va a haber cosas que vamos a ir mejorando , sobre todo el segundo tiempo. Ellos buscaron jugársela y nosotros nos equivocamos bastante, sobre todo con balón", continuó Viera, quien destacó que en el primer tiempo se vio la idea que quería, con el "control del partido". "Yo no quería un partido chato , quería darle dinámica", añadió.

COPA LIBERTADORES Nacional y Peñarol bien atentos: se confirmó la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

EN VIVO Nacional le ganó a Progreso en Durazno con gol de Julián Millán y llega con una victoria al clásico contra Peñarol

Jadson Viera no cierra el periodo de pases, aunque solo espera excepciones

Al entrenador del tricolor le preguntaron si el periodo de pases de Nacional está cerrado, y Viera dijo que no, pero aclaró que solo espera jugadores con varias condiciones.

"Si llega algún jugador es porque estoy recontra seguro, porque lo conozco o porque tengo muy buenas referencias. Si no pasa lo doy por cerrado", enfatizó Viera.

El técnico reconoció que hubo "algún sondeo" por algún jugador, pero cada uno de ellos muestra un panorama "muy complicado", por lo que destacó que con el plantel que tiene está "bien".

La situación de Cándido, Maxi Silvera y Mauricio Vera

El DT también fue consultado sobre la situación de Camilo Cándido, que estuvo entre los convocados para el partido pero finalmente no viajó con el plantel a Durazno por una sobrecarga. Al respecto, contestó que el lateral no tuvo "nada grave" y se decidió cuidarlo "por precaución".

En ese sentido, valoró que con Federico Bais, el juvenil que fue titular y disputó los 90 minutos en Durazno, y Nicolás Rodríguez, el equipo está "cubierto" en esa posición.

También le preguntaron sobre el rendimiento de Maximiliano Silvera, y respondió que lo vio "bien". Valoró que se "entiende" con Maximiliano Gómez, y destacó que los cuatro delanteros con los que cuenta tienen todos un buen entendimiento entre ellos en cancha.

Por último, al entrenador le consultaron si Mauricio Vera, el último fichaje tricolor, integrará el plantel tricolor en el clásico, y Viera afirmó que estará a la orden. "Hizo un esfuerzo tremendo por estar en Nacional. Había llegado al equipo hace dos meses, no digo que se la jugó pero confió, y está contento de estar acá", indicó.