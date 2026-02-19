"La hinchada de Nacional es muy especial, es muy exigente": lo que dijo Vairo sobre el momento tricolor, las diferentes sanciones en los clásicos y el juego de Jadson Viera

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , analizó el presente tricolor tras las dos primeras fechas del Torneo Apertura, del período de pases, el clásico que se viene en la cuarta etapa y el estilo de juego del entrenador Jadson Viera.

Vairo fue consultado por la conferencia de prensa que dio Jadson Viera este jueves , en la que, entre otras cosas, dijo que discrepaba con las declaraciones del vicepresidente albo Flavio Perchman, quien señaló que Nacional hacía tres años que no jugaba bien.

“Escuché poco porque justo estaba preparándome para venir acá, pero con Jadson hablo cada vez que voy a Los Céspedes. Arranque como todos esperábamos, son difíciles, los torneos hoy son difíciles, no es como antes . Hoy los equipos se preparan de otra forma, tienen otra estructura, uno ve que físicamente ya no hay tanta diferencia, como pasaba antes que de repente en los últimos 30 minutos los grandes se llevaban por delante al rival, hoy eso no existe. Y sabemos que va a ser un año duro, pero estábamos con muchas expectativas, con muchas ganas, se logró mantener el equipo prácticamente el año anterior, se sumaron fichas y se está recuperando”.

20260122 Jadson Viera Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto Leonardo Carreño Focouy (7) Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño/Focouy

¿Nacional ya cerró el plantel o pueden haber más altas y bajas?

“Eso nunca se sabe, Flavio me convenció que nunca está cerrado. En principio hemos hablado tanto con Flavio, como con Jadson, y Eguren, y Nacional hoy no está en búsqueda de ningún otro jugador, salvo la incorporación de Mauricio Vera, y suponemos ya que salida tampoco va a haber, así que en principio esta es la estrategia con la que vamos a contar para el resto del año, hasta julio por lo menos, que ahí por supuesto se analizará y se definirá”.

¿Qué pasó con Iván Rossi?

El presidente tricolor fue consultado por el volante que sonó para el tricolor y que finalmente firmará en Danubio. Además, se le mencionó que Perchman llamó al DT franjeado Diego Monarriz y le dijo que se bajaban de la negociación por el jugador al estar ya entrenando con los de Maroñas.

20250618 Iván Rossi y Luciano Boggio Nacional juventud Torneo Intermedio. Foto Leonardo Carreño (5).jpeg Iván Rossi y Luciano Boggio Foto: Leonardo Carreño

“No sé, es probable que Flavio lo haya llamado, es como acostumbra a manejarse Flavio, pero en realidad fue un nombre que se manejó como una de las opciones, pero nunca estuvo en el tapete como primera opción. Siempre se habló de la posible salida de Oliva, el ingreso de Mauricio Vera y también estaba este jugador que está en Ecuador, ahora creo, que juega en Plaza, (Leonay) Souza, como una segunda opción, pero ya se concretó lo de Mauricio, que es un jugador que Jadson conoce, que ha rendido acá y que le tiene muchas expectativas, así que por ahí que nos quedamos”.

¿Cómo espera el clásico de la cuarta fecha en el Parque Central?

“En lo deportivo con mucha expectativa, creo que es importante que el primer clásico se juegue en nuestra cancha. Yo creo que tenemos la expectativa de poder sacar réditos de ser locales. Y bueno, con la preocupación de siempre de todos los clásicos del comportamiento de la hinchada, que en las finales fue espectacular y ojalá podamos repetirlo, porque ya tuvimos un primer tema ahí con una multa y un antecedente que se generó en el clásico de la Supercopa en el estadio”, dijo.

20260122 Nacional hinchas hinchada Copa de la Liga AUF semifinal Foto: Leonardo Carreño/Focouy Hinchas de Nacional Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Agregó que el tema de la seguridad “siempre” le “preocupa”. “Siempre estamos trabajando mucho en eso, hablando con mi equipo directivo y tratando de que el comportamiento siga siendo claro, el respeto también. Una cosa que ya hemos manifestado, creemos que las sanciones que han habido, tanto ahora en la Supercopa como en las finales también, creo que no han sido racionales, porque creo que ha habido diferencias bastante grandes entre comportamientos de uno y otro, y eso nos complica bastante también en el diálogo con los distintos colectivos”.

La posibilidad de que Andrés Matonte sea el juez del clásico

“Es de los mejores árbitros de Uruguay. Generalmente siempre se habla mucho de los árbitros, en todos los deportes, como si son los que definen los partidos y a mí lo que importa es que Nacional juegue de la mejor forma y juegue mejor y gane. Y si tenemos un árbitro que es de los mejores del Uruguay, bueno, confiaremos en que tenga una buena alcanzación.

¿Está disconforme con el juego del equipo, debe jugar mejor?

“Eso es lo que se viene hablando desde hace tiempo, de que Nacional no juega bien. Lo que importa hoy es ganar. La hinchada de Nacional es muy especial, es muy exigente. Si ganas y no juega bien, no está muy conforme. Si juega muy bien, pero no gana, tampoco está conforme. Pero acá lo primero es ganar. Por supuesto que para ganar hay que jugar bien de alguna forma y hacer más goles. Pero creo sí que este equipo está empezando a ganar. a entrenar como quiere Jadson, el entrenamiento se ve, lo voy y lo veo, lo que falta es que se pueda ver en cancha en los partidos”.

¿Están conformes con los fichajes o llegaron opciones B tras caerse algún plan A?

“Hasta donde hemos hablado, lo que se buscaba y lo que se quería, no quedó ningún jugador por el camino, como el año anterior en el que se hablaba de alguna llegada. Aquí fue duro, fueron meses largos, porque el periodo de pase es bastante largo, diciembre, enero, esta vez estamos en febrero y todavía seguimos con el periodo abierto, pero creo que, bueno, se produjeron y los ingresos que queríamos. Así que de todas formas estamos conformes”.