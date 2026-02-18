Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Llegó Mauricio Vera para sumarse a Nacional en el puesto de Christian Oliva, luego de haber pedido pase hace un mes y medio a Deportes Concepción de Chile

El volante argentino, quien fue dirigido por Jadson Viera en Boston River, dijo que esta "es una oportunidad que no podía dejar pasar"

18 de febrero 2026 - 19:50hs
Mauricio Vera llegó para sumarse a Nacional

Mauricio Vera llegó para sumarse a Nacional

FOTO: L. Carreño

El volante central argentino Mauricio Vera llegó este miércoles procedente desde Chile para sumarse como nuevo jugador de Nacional para la temporada que comenzó recientemente.

El futbolista de 27 años y 1,80 metros, viene de jugar en Deportes Concepción de Chile, aunque casi ni lo hizo, ya que fue transferido en enero pasado.

Vera y su situación

Mauricio Vera ya había debutado oficialmente con Deportes Concepción en el inicio de la Liga de Primera de Chile.

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo vieron el partido en un palco
SELECCIÓN URUGUAYA

La fuerte autocrítica de Nahitan Nández por la goleada recibida por Uruguay ante Estados Unidos, y la charla íntima con Darwin Núñez por no poder jugar con Al-Hilal

El argentino jugó los dos primeros partidos del club como titular y no fue convocado al tercero, justamente porque salió al cruce Nacional y estaba en duda seguir en el país trasandino.

¿Se puede pedir dos pases en el mismo período de transferencia o en el mismo año? Sí, por eso llegó Vera a los tricolores. Lo que no se puede es pedir el pase en tres ocasiones diferentes.

A su llegada al aeropuerto de Carrasco en la tarde de este miércoles, el futbolista habló en una improvisada conferencia de prensa.

"Ni bien llegó esta posibilidad, tuve claro lo que quería y lo único que me interesaba era poder solucionar todo lo antes posible", dijo Vera.

Y agregó: "Gran parte de mi venida, sin duda es por haber jugado con Jadson (Viera)".

Vera sostuvo además que "el fútbol son momentos y los momentos hay que aprovecharlos, y más aún si uno tiene realmente claro lo que quiere y yo sentía que esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar".

Temas:

Mauricio Vera Nacional Christian Oliva jadson viera Chile Boston River

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
URUGUAYOS

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

Nadia Pereira y Nahuel Herrera 
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
CHAMPIONS LEAGUE

Quién es Gianluca Prestianni, el jugador argentino que fue acusado de racismo por Vinícius Jr.

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos