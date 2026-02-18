Llegó Mauricio Vera para sumarse a Nacional en el puesto de Christian Oliva, luego de haber pedido pase hace un mes y medio a Deportes Concepción de Chile

El volante central argentino Mauricio Vera llegó este miércoles procedente desde Chile para sumarse como nuevo jugador de Nacional para la temporada que comenzó recientemente.

El futbolista de 27 años y 1,80 metros, viene de jugar en Deportes Concepción de Chile, aunque casi ni lo hizo, ya que fue transferido en enero pasado.

Mauricio Vera ya había debutado oficialmente con Deportes Concepción en el inicio de la Liga de Primera de Chile.

El argentino jugó los dos primeros partidos del club como titular y no fue convocado al tercero, justamente porque salió al cruce Nacional y estaba en duda seguir en el país trasandino.

¿Se puede pedir dos pases en el mismo período de transferencia o en el mismo año? Sí, por eso llegó Vera a los tricolores. Lo que no se puede es pedir el pase en tres ocasiones diferentes.

A su llegada al aeropuerto de Carrasco en la tarde de este miércoles, el futbolista habló en una improvisada conferencia de prensa.

"Ni bien llegó esta posibilidad, tuve claro lo que quería y lo único que me interesaba era poder solucionar todo lo antes posible", dijo Vera.

Y agregó: "Gran parte de mi venida, sin duda es por haber jugado con Jadson (Viera)".

Vera sostuvo además que "el fútbol son momentos y los momentos hay que aprovecharlos, y más aún si uno tiene realmente claro lo que quiere y yo sentía que esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar".