El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

Además de los supuestos insultos racistas a Vinícius Jr., el partido que Real Madrid le ganó por 1-0 a Benfica tuvo un clima caliente en Lisboa, donde el uruguayo Federico Valverde no quedó por fuera de la polémica.
El volante de los merengues, que fue capitán del equipo en el partido de ida por el playoff de la Liga de Campeones, fue protagonista de una jugada en la que le dio un golpe de puño a un rival.
El video se viralizó en las redes sociales y se lo ve a Valverde golpeando al lateral sueco de Benfica Samuel Dahl, quien tuvo un gesto de dolor y se tomó la cabeza tras el impacto.
Por la jugada no hubo sanción para Valverde, quien zafó de ser amonestado por una acción que pudo haberle costado la expulsión.
El video del golpe se viralizó en las redes y hubo memes sobre el uruguayo, recordando su pelea con Alex Baena y también cuestionando al Real Madrid y los arbitrajes.
