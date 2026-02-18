Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

El video se viralizó en las redes sociales y se lo ve a Valverde golpeando al lateral sueco de Benfica Samuel Dahl; mirá las imágenes

18 de febrero 2026 - 12:01hs

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

El volante de los merengues, que fue capitán del equipo en el partido de ida por el playoff de la Liga de Campeones, fue protagonista de una jugada en la que le dio un golpe de puño a un rival.

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

El video se viralizó en las redes sociales y se lo ve a Valverde golpeando al lateral sueco de Benfica Samuel Dahl, quien tuvo un gesto de dolor y se tomó la cabeza tras el impacto.

Por la jugada no hubo sanción para Valverde, quien zafó de ser amonestado por una acción que pudo haberle costado la expulsión.

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

El video del golpe se viralizó en las redes y hubo memes sobre el uruguayo, recordando su pelea con Alex Baena y también cuestionando al Real Madrid y los arbitrajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vktrptn/status/2023929704634265656&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mv22Nurat/status/2023929146041336146&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CYrillX/status/2023906313164488799&partner=&hide_thread=false

Temas:

Federico Valverde real madrid Benfica Lisboa

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos