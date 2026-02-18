Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 19 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 19 de febrero una jornada mayormente nubosa en todo el país, con precipitaciones y tormentas en varias regiones y temperaturas máximas que no superarán los 29 °C.

En la capital y zonas cercanas se prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto , con presencia de neblinas . El viento rotará del noreste al sur entre 10 y 30 km/h , con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Hacia la tarde y noche se espera que el cielo pase de nuboso a algo nuboso , con probable formación de tormentas aisladas . El viento soplará del sur al sureste entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

Este

Para el este del país se anuncian temperaturas entre 18 °C de mínima y 29 °C de máxima.

La mañana estará nubosa con períodos de cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, además de neblinas y bancos de niebla. El viento irá del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo se presentará cubierto a nuboso, con precipitaciones y probables tormentas. El viento rotará del noroeste al sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de menor intensidad.

Oeste

En el oeste se prevén temperaturas de 18 °C a 28 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento irá del sector este al noroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y noche se mantendrán las precipitaciones y tormentas, con mejora hacia el final del período. El viento será del noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y ráfagas fuertes vinculadas a las tormentas.

Norte

En el norte del país se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y noche continuarán las condiciones nubosas y cubiertas, con precipitaciones y tormentas, mientras que el viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El anuncio de un frente frío

Un frente frío llegará a Uruguay este jueves, con una caída de las temperaturas y la posibilidad de chaparrones aislados en algunas zonas del país, según informó el pasado martes el meteorólogo Guillermo Ramis.

El experto señaló que las precipitaciones de las últimas jornadas se concentraron principalmente en el norte, y que en Montevideo y el área metropolitana no se registraron lluvias significativas hasta ahora.

Ramis explicó que el pasaje del frente frío provocará una baja térmica notable en los próximos días. Para el jueves se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 25 °C, valores más bajos a los habituales para esta época del año, y que podrían mantenerse hasta al menos el domingo con "algunos chaparrones".