iván Rossi, que estaba en la mira de Nacional, finalmente firmó contrato con Danubio y refuerza al equipo de Diego Monarriz

El volante argentino Iván Rossi se transformó este miércoles en nuevo jugador de Danubio y refuerza al equipo de Diego Monarriz que es uno de los tres líderes del Torneo Apertura. De esta manera se cae la posibilidad de que juegue en Nacional , que se había interesado en su concurso.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Rossi se formó en Banfield y en 2016 fue comprado por River Plate que luego lo cedió a Huracán y Colo Colo.

Jugó en Sambenedettese de Italia, Marítimo de Venezuela, Junior de Barranquilla, Platense en su retorno a Argentina y llegó en setiembre de 2024 a Juventud , donde consiguió el ascenso.

Fue buena figura del equipo en 2025 logrando la histórica clasificación del pedrense a la Copa Libertadores.

DANUBIO El tremendo golpe que sufrió en la cabeza el delantero de Danubio Ivo Constantino y el comunicado del club actualizando su estado de salud

TORNEO APERTURA Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

El jugador llegó con Diego Monarriz como entrenador de Juventud.

Después del cese de Monarriz, llegó en su lugar Sebastián Méndez.

El jugador tuvo diferencias con el cuerpo técnico y con el plantel por lo que su ciclo en Juventud se terminó.

Danubio, ahora dirigido por Monarriz, se interesó en su concurso. Se llegó a un acuerdo de palabra y el volante comenzó a entrenar esta semana poniendo este miércoles su firma en el contrato.

Como informó Referí este martes, Nacional se interesó por el jugador tras la partida de Christian Oliva a Santos.

Este miércoles llegó a Uruguay el volante argentino Mauricio Vera, que en 2025 jugó en Boston River y fue dirigido por Jadson Viera.

Fue el jugador al que apuntó Nacional para suplir la baja de Oliva, pero también se pensó en contratar a dos jugadores y el otro sondeado fue Rossi.

Eso generó alguna inquietud en Danubio que finalmente logró a abrochar a quien fue uno de los mejores futbolistas extranjeros del 2025.